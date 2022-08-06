Луцька команда виграла футбольний турнір на честь Залужного

Валерія Залужного відбувся Всеукраїнський дитячий турнір з футболу серед дітей 2012 року народження. У ньому луцька команда «Адреналін» виборола перше місце.



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«Турнір організовано управлінням у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту, управлінням освіти і науки Звягельської міської ради спільно з Житомирською обласною асоціацією футболу та Новоград-Волинською міською асоціацією футболу за ініціативою тренерів з футболу ДЮКФП Валерія Блізніченка та Руслана Скидана, підтриманою міським головою Миколою Боровцем», – йдеться у дописі.







До організації заходу долучилися багато меценатів та благодійників.



Зазначають, що метою Всеукраїнського дитячого турніру з футболу є формування національно-патріотичної свідомості дітей та молоді, популяризації здорового способу життя, подальшого розвитку футболу та підняття рівня масовості занять футболом як соціально корисного явища, підвищення спортивної майстерності учасників.



На турнір завітали 8 команд з різних регіонів України: Звягеля, Костопіля, Коростеня, Луцьку, Славути, Ізяслава, Житомира, Острога.



У запеклій, але дружній боротьбі I місце виборола команда «Адреналін» (Луцьк), ІІ місце – ДЮСШ (Костопіль), ІІІ – «МАЛ» (Коростень).







Звання кращий нападник турніру отримав – Полюхович Станіслав, ДЮСШ (Костопіль).



Кращим захисником став – Андреєв Віталій, «МАЛ» (Коростень).



Кращий воротар – Ткаченко Максим, «Адреналін» (Луцьк).



За результатами турніру кращий гравець – Плотницький Артем ДЮКФП (Звягель).



«Всі учасники отримали грамоти, пам’ятні подарунки та фото на згадку. Переможцям дісталися дипломи, медалі, сувеніри, Кубки Звягельської міської ради та особливо цінні подарунки – Кубки від Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного з його автографом. Житомирська обласна асоціація футболу подарувала командам футбольні м’ячі.



Символічно, що цей турнір приурочений до 50-ти річного ювілею В.Ф. Залужного, нашого славетного земляка, та проводиться з його особистої згоди і підтримки», – додають у ФК «Адреналін».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Впродовж 6-7 липня у Звягелі на честь Головнокомандувача Збройних сил Українивідбувся Всеукраїнський дитячий турнір з футболу серед дітей 2012 року народження. У ньому луцька команда «Адреналін» виборола перше місце.Про це пишуть на сторінці ФК «Адреналін» Луцьк «Турнір організовано управлінням у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту, управлінням освіти і науки Звягельської міської ради спільно з Житомирською обласною асоціацією футболу та Новоград-Волинською міською асоціацією футболу за ініціативою тренерів з футболу ДЮКФПта, підтриманою міським головою», – йдеться у дописі.До організації заходу долучилися багато меценатів та благодійників.Зазначають, що метою Всеукраїнського дитячого турніру з футболу є формування національно-патріотичної свідомості дітей та молоді, популяризації здорового способу життя, подальшого розвитку футболу та підняття рівня масовості занять футболом як соціально корисного явища, підвищення спортивної майстерності учасників.На турнір завітали 8 команд з різних регіонів України: Звягеля, Костопіля, Коростеня, Луцьку, Славути, Ізяслава, Житомира, Острога.У запеклій, але дружній боротьбі I місце виборола команда «Адреналін» (Луцьк), ІІ місце – ДЮСШ (Костопіль), ІІІ – «МАЛ» (Коростень).Звання кращий нападник турніру отримав –, ДЮСШ (Костопіль).Кращим захисником став –, «МАЛ» (Коростень).Кращий воротар –, «Адреналін» (Луцьк).За результатами турніру кращий гравець –ДЮКФП (Звягель).«Всі учасники отримали грамоти, пам’ятні подарунки та фото на згадку. Переможцям дісталися дипломи, медалі, сувеніри, Кубки Звягельської міської ради та особливо цінні подарунки – Кубки від Головнокомандувача Збройних сил Україниз його автографом. Житомирська обласна асоціація футболу подарувала командам футбольні м’ячі.Символічно, що цей турнір приурочений до 50-ти річного ювілею В.Ф. Залужного, нашого славетного земляка, та проводиться з його особистої згоди і підтримки», – додають у ФК «Адреналін».

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