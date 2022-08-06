Луцька команда виграла футбольний турнір на честь Залужного
Сьогодні, 15:30
Впродовж 6-7 липня у Звягелі на честь Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного відбувся Всеукраїнський дитячий турнір з футболу серед дітей 2012 року народження. У ньому луцька команда «Адреналін» виборола перше місце.
Про це пишуть на сторінці ФК «Адреналін» Луцьк.
«Турнір організовано управлінням у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту, управлінням освіти і науки Звягельської міської ради спільно з Житомирською обласною асоціацією футболу та Новоград-Волинською міською асоціацією футболу за ініціативою тренерів з футболу ДЮКФП Валерія Блізніченка та Руслана Скидана, підтриманою міським головою Миколою Боровцем», – йдеться у дописі.
До організації заходу долучилися багато меценатів та благодійників.
Зазначають, що метою Всеукраїнського дитячого турніру з футболу є формування національно-патріотичної свідомості дітей та молоді, популяризації здорового способу життя, подальшого розвитку футболу та підняття рівня масовості занять футболом як соціально корисного явища, підвищення спортивної майстерності учасників.
На турнір завітали 8 команд з різних регіонів України: Звягеля, Костопіля, Коростеня, Луцьку, Славути, Ізяслава, Житомира, Острога.
У запеклій, але дружній боротьбі I місце виборола команда «Адреналін» (Луцьк), ІІ місце – ДЮСШ (Костопіль), ІІІ – «МАЛ» (Коростень).
Звання кращий нападник турніру отримав – Полюхович Станіслав, ДЮСШ (Костопіль).
Кращим захисником став – Андреєв Віталій, «МАЛ» (Коростень).
Кращий воротар – Ткаченко Максим, «Адреналін» (Луцьк).
За результатами турніру кращий гравець – Плотницький Артем ДЮКФП (Звягель).
«Всі учасники отримали грамоти, пам’ятні подарунки та фото на згадку. Переможцям дісталися дипломи, медалі, сувеніри, Кубки Звягельської міської ради та особливо цінні подарунки – Кубки від Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного з його автографом. Житомирська обласна асоціація футболу подарувала командам футбольні м’ячі.
Символічно, що цей турнір приурочений до 50-ти річного ювілею В.Ф. Залужного, нашого славетного земляка, та проводиться з його особистої згоди і підтримки», – додають у ФК «Адреналін».
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Про це пишуть на сторінці ФК «Адреналін» Луцьк.
«Турнір організовано управлінням у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту, управлінням освіти і науки Звягельської міської ради спільно з Житомирською обласною асоціацією футболу та Новоград-Волинською міською асоціацією футболу за ініціативою тренерів з футболу ДЮКФП Валерія Блізніченка та Руслана Скидана, підтриманою міським головою Миколою Боровцем», – йдеться у дописі.
До організації заходу долучилися багато меценатів та благодійників.
Зазначають, що метою Всеукраїнського дитячого турніру з футболу є формування національно-патріотичної свідомості дітей та молоді, популяризації здорового способу життя, подальшого розвитку футболу та підняття рівня масовості занять футболом як соціально корисного явища, підвищення спортивної майстерності учасників.
На турнір завітали 8 команд з різних регіонів України: Звягеля, Костопіля, Коростеня, Луцьку, Славути, Ізяслава, Житомира, Острога.
У запеклій, але дружній боротьбі I місце виборола команда «Адреналін» (Луцьк), ІІ місце – ДЮСШ (Костопіль), ІІІ – «МАЛ» (Коростень).
Звання кращий нападник турніру отримав – Полюхович Станіслав, ДЮСШ (Костопіль).
Кращим захисником став – Андреєв Віталій, «МАЛ» (Коростень).
Кращий воротар – Ткаченко Максим, «Адреналін» (Луцьк).
За результатами турніру кращий гравець – Плотницький Артем ДЮКФП (Звягель).
«Всі учасники отримали грамоти, пам’ятні подарунки та фото на згадку. Переможцям дісталися дипломи, медалі, сувеніри, Кубки Звягельської міської ради та особливо цінні подарунки – Кубки від Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного з його автографом. Житомирська обласна асоціація футболу подарувала командам футбольні м’ячі.
Символічно, що цей турнір приурочений до 50-ти річного ювілею В.Ф. Залужного, нашого славетного земляка, та проводиться з його особистої згоди і підтримки», – додають у ФК «Адреналін».
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