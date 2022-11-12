У Гірці Полонці попрощалися з Героєм Миколою Борисюком
Сьогодні, 15:55
У війні з росією загинув воїн з Гірки Полонки Микола Борисюк. Сьогодні, 8 липня, у рідному селі з бійцем попрощалися.
Попрощатися з Героєм прийшли багато людей. Окрім родичів та друзів, віддали останню шану небайдужі односельчани.
Захиснику було 52 роки. Чоловік загинув 4 липня внаслідок поранень несумісних з життям, отриманих в результаті танкового обстрілу, поблизу села Діброва Сєвєродонецького району, що на Луганщині.
Поховали Миколу Борисюка на місцевому цвинтарі у рідному селі.
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Попрощатися з Героєм прийшли багато людей. Окрім родичів та друзів, віддали останню шану небайдужі односельчани.
Захиснику було 52 роки. Чоловік загинув 4 липня внаслідок поранень несумісних з життям, отриманих в результаті танкового обстрілу, поблизу села Діброва Сєвєродонецького району, що на Луганщині.
Поховали Миколу Борисюка на місцевому цвинтарі у рідному селі.
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