У Гірці Полонці попрощалися з Героєм Миколою Борисюком

У Гірці Полонці попрощалися з Героєм Миколою Борисюком
У війні з росією загинув воїн з Гірки Полонки Микола Борисюк. Сьогодні, 8 липня, у рідному селі з бійцем попрощалися.

Попрощатися з Героєм прийшли багато людей. Окрім родичів та друзів, віддали останню шану небайдужі односельчани.

Захиснику було 52 роки. Чоловік загинув 4 липня внаслідок поранень несумісних з життям, отриманих в результаті танкового обстрілу, поблизу села Діброва Сєвєродонецького району, що на Луганщині.

У Гірці Полонці попрощалися з Героєм Миколою Борисюком
У Гірці Полонці попрощалися з Героєм Миколою Борисюком

Поховали Миколу Борисюка на місцевому цвинтарі у рідному селі.



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Теги: Микола Борисюк, прощання, смерть, Гірка Полонка
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