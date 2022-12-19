Лучани просять збільшити кількість тролейбусів у вихідні
Сьогодні, 17:48
У Луцьку звертають увагу на недостатню кількість громадського транспорту у вихідні дні, зокрема тролейбусів на маршрутах №1, 2, 4, 5 та 12.
Про це в петиції зауважив Андрій Сасюк, передає «Конкурент».
З його слів, якщо до карантину 2020-го року у вихідні інтервал на центральних маршрутах №1 і 2 був 17 хв, то зараз він становить 17 і 34 хв, а при зупинці на обідню перерву – взагалі до 51 хв. На маршрутах №5 та 12 інтервал 4 – 50хв, а при зупинці на обід – взагалі більше години, на маршруті №4 інтервал – 1 год 28 хв.
«Враховуючи той факт, що основний пасажиропотік у вихідні спостерігається з 9 до 17 години, поки працюють ринки, ТРЦ чи інші заклади, пропоную заповнити пробіли у випусках саме графіками з 9 до 17 години з обідньою перервою в районі 12-13 години. При можливому подорожчанні проїзду до 8 грн. необхідно якісніше надавати послуги, скоротивши інтервал руху, інакше майбутня ціна не відповідатиме тій якості послуг, яка буде при великій наповненості салонів після очікування транспорту більше ніж 30 хв», – наголосив чоловік.
Аби петицію розглянули у міській раді, вона має зібрати понад 300 голосів. До завершення голосування залишилося 12 днів.
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Про це в петиції зауважив Андрій Сасюк, передає «Конкурент».
З його слів, якщо до карантину 2020-го року у вихідні інтервал на центральних маршрутах №1 і 2 був 17 хв, то зараз він становить 17 і 34 хв, а при зупинці на обідню перерву – взагалі до 51 хв. На маршрутах №5 та 12 інтервал 4 – 50хв, а при зупинці на обід – взагалі більше години, на маршруті №4 інтервал – 1 год 28 хв.
«Враховуючи той факт, що основний пасажиропотік у вихідні спостерігається з 9 до 17 години, поки працюють ринки, ТРЦ чи інші заклади, пропоную заповнити пробіли у випусках саме графіками з 9 до 17 години з обідньою перервою в районі 12-13 години. При можливому подорожчанні проїзду до 8 грн. необхідно якісніше надавати послуги, скоротивши інтервал руху, інакше майбутня ціна не відповідатиме тій якості послуг, яка буде при великій наповненості салонів після очікування транспорту більше ніж 30 хв», – наголосив чоловік.
Аби петицію розглянули у міській раді, вона має зібрати понад 300 голосів. До завершення голосування залишилося 12 днів.
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