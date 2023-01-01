Бійця з Волині Романа Мигдаля нагородили відзнакою «За мужність»

Бійця з Волині Романа Мигдаля нагородили відзнакою «За мужність»
Роман Мигдаль, мешканець села Підгайці, нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня Указом президента України.

Про це повідомили на сайті Підгайцівської громади.

«Народжений Воїн, так відзначаються про тебе твої побратими, хоробрий хлоп, який ніколи не знає ходу назад!» – поділилася своїми враженнями волонтерка Вікторія Пруднікова.

Роман від початку війни вступив до місцевої територіальної оборони, де отримав базові навики військової справи, та нині на передових позиціях разом зі своїми побратимами захищає Україну.

Бійця з Волині Романа Мигдаля нагородили відзнакою «За мужність»

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Теги: Роман Мигдаль, нагорода
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