Україна повернула п’ятьох командирів «Азову» за результатами переговорів із Туреччиною





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«За результатами переговорів із турецькою стороною Україна повернула на батьківщину військових – захисників «Азовсталі»: командира окремого загону спеціального призначення Національної гвардії «Азов» Героя України Дениса Прокопенка, його заступника Святослава Паламаря, виконувача обов’язків командира 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергія Волинського, старшого офіцера «Азова» Олега Хоменка та командира 12-ї бригади Нацгвардії Дениса Шлегу», – йдеться у повідомленні.







Військові перебували в Туреччині після звільнення з російського полону.



Президент Володимир Зеленський зустрів захисників в аеропорту Стамбула та привітав їх із поверненням.



На борту літака Володимир Зеленський поспілкувався із захисниками «Азовсталі» та подякував за їхню мужність та стійкість.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Україна повернула додому п’ятьох захисників «Азовсталі», які перебували в Туреччині після звільнення з російського полону, за результатами переговорів із турецькою стороною.Про повідомляє сайт президента «За результатами переговорів із турецькою стороною Україна повернула на батьківщину військових – захисників «Азовсталі»: командира окремого загону спеціального призначення Національної гвардії «Азов» Героя України, його заступника, виконувача обов’язків командира 36-ї окремої бригади морської піхоти, старшого офіцера «Азова»та командира 12-ї бригади Нацгвардії», – йдеться у повідомленні.Військові перебували в Туреччині після звільнення з російського полону.Президентзустрів захисників в аеропорту Стамбула та привітав їх із поверненням.На борту літака Володимир Зеленський поспілкувався із захисниками «Азовсталі» та подякував за їхню мужність та стійкість.

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