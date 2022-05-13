Україна повернула п’ятьох командирів «Азову» за результатами переговорів із Туреччиною

Україна повернула п’ятьох командирів «Азову» за результатами переговорів із Туреччиною
Україна повернула додому п’ятьох захисників «Азовсталі», які перебували в Туреччині після звільнення з російського полону, за результатами переговорів із турецькою стороною.

Про повідомляє сайт президента.

«За результатами переговорів із турецькою стороною Україна повернула на батьківщину військових – захисників «Азовсталі»: командира окремого загону спеціального призначення Національної гвардії «Азов» Героя України Дениса Прокопенка, його заступника Святослава Паламаря, виконувача обов’язків командира 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергія Волинського, старшого офіцера «Азова» Олега Хоменка та командира 12-ї бригади Нацгвардії Дениса Шлегу», – йдеться у повідомленні.

Україна повернула п’ятьох командирів «Азову» за результатами переговорів із Туреччиною


Військові перебували в Туреччині після звільнення з російського полону.

Президент Володимир Зеленський зустрів захисників в аеропорту Стамбула та привітав їх із поверненням.

На борту літака Володимир Зеленський поспілкувався із захисниками «Азовсталі» та подякував за їхню мужність та стійкість.



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Теги: «Азовсталь», Зеленський
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