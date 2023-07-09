Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 9 липня





Про це повідомляють у



Вітер – північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі становитиме 11-16°, вдень – 22-27°.



За даними



Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від +13° до +26°.



Народний прогноз погоди: 9 липня вшановується пам'ять преподобного Давида Солунського. У народі святого називають Суничником, оскільки до цього часу поспіває суниця. У наших пращурів існувало повір'я: хто хоче позичити грошей, той повинен покласти трави суниці у кишеню і сміло йти – відмови не буде. Щоб дізнатись погоду, у минулі часи слідкували за травою: якщо вранці вона суха, на ніч слід чекати дощу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У неділю, 9 липня, на Волині – малохмарно. Опадів не прогнозують.Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології Вітер – північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі становитиме 11-16°, вдень – 22-27°.За даними Sinoptik , вранці небо у Луцьку буде ясним, таким воно й залишатиметься протягом усього дня. Без опадів.Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від +13° до +26°.9 липня вшановується пам'ять преподобного Давида Солунського. У народі святого називають Суничником, оскільки до цього часу поспіває суниця. У наших пращурів існувало повір'я: хто хоче позичити грошей, той повинен покласти трави суниці у кишеню і сміло йти – відмови не буде. Щоб дізнатись погоду, у минулі часи слідкували за травою: якщо вранці вона суха, на ніч слід чекати дощу.

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