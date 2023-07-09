Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 9 липня
Сьогодні, 20:00
У неділю, 9 липня, на Волині – малохмарно. Опадів не прогнозують.
Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
Вітер – північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі становитиме 11-16°, вдень – 22-27°.
За даними Sinoptik, вранці небо у Луцьку буде ясним, таким воно й залишатиметься протягом усього дня. Без опадів.
Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від +13° до +26°.
Народний прогноз погоди: 9 липня вшановується пам'ять преподобного Давида Солунського. У народі святого називають Суничником, оскільки до цього часу поспіває суниця. У наших пращурів існувало повір'я: хто хоче позичити грошей, той повинен покласти трави суниці у кишеню і сміло йти – відмови не буде. Щоб дізнатись погоду, у минулі часи слідкували за травою: якщо вранці вона суха, на ніч слід чекати дощу.
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Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
Вітер – північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі становитиме 11-16°, вдень – 22-27°.
За даними Sinoptik, вранці небо у Луцьку буде ясним, таким воно й залишатиметься протягом усього дня. Без опадів.
Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від +13° до +26°.
Народний прогноз погоди: 9 липня вшановується пам'ять преподобного Давида Солунського. У народі святого називають Суничником, оскільки до цього часу поспіває суниця. У наших пращурів існувало повір'я: хто хоче позичити грошей, той повинен покласти трави суниці у кишеню і сміло йти – відмови не буде. Щоб дізнатись погоду, у минулі часи слідкували за травою: якщо вранці вона суха, на ніч слід чекати дощу.
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