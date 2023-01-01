На Волині загорілися мішки у вантажівці. ФОТО





Вогнеборці 10-ї Державної пожежно-рятувальної частини м.Любомля ліквідували займання в вантажному автомобілі МАН, що перевозив деревне вугілля, - повідомляють у ГУ ДСНС у Волинській області.



Рятувальники ДСНС оперативно подали на гасіння пожежний водяний ствол, локалізували вогонь і тим самим не допустили поширення полум’я на решту вантажу та транспортний засіб, під час пожежі знищено тонну вугілля.



Ймовірна причина загоряння - самозаймання деревного вугілля.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинські рятувальники ліквідували пожежу в вантажному автомобілі.Вогнеборці 10-ї Державної пожежно-рятувальної частини м.Любомля ліквідували займання в вантажному автомобілі МАН, що перевозив деревне вугілля, - повідомляють у ГУ ДСНС у Волинській області.Рятувальники ДСНС оперативно подали на гасіння пожежний водяний ствол, локалізували вогонь і тим самим не допустили поширення полум’я на решту вантажу та транспортний засіб, під час пожежі знищено тонну вугілля.Ймовірна причина загоряння - самозаймання деревного вугілля.

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