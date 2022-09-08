На Волині стартували жнива

На Волині стартували жнива
Окремі господарники волинського краю розпочали збір озимого ячменю.

Про це повідомили у Волинській обласній військовій адміністрації.

Загальна площа посівів озимого ячменю складає 7,7 тис. га.

Очікується, що активна фаза жнив стартує наприкінці другої декади поточного місяця зі збору озимого ріпаку та озимої пшениці.

Слід зазначити, що загальна площа до збирання зернових і зернобобових культур на Волині складає 303,3 тис. га. З них:
- озимі зернові культури – 176,6 тис. га (пшениця – 149,1 тис. га, жито – 1,7 тис. га, ячмінь – 7,7 тис. га),
- ярі зернові й зернобобові – 126,1 тис. га (пшениця – 13,3 тис. га, ячмінь – 20,0 тис. га, кукурудза – 57,0 тис. га, овес – 30,8 тис.га, гречка – 2,7 тис.га, горох – 2,2 тис.га, просо – 100 гектарів).

Крім того, підлягають обмолоту 152,3 тис. га технічних культур (ріпак – 51,8 тис. га, соняшник – 42,5 тис. га, соя – 58,0 тис. га).

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Теги: Волинь, жнива
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