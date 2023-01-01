Україна повернула п’ятьох командирів «Азову» за результатами переговорів із Туреччиною. Добрі новини від ВолиньPost за 8 липня

Щодня відшукуємо позитивні новини, бо знаємо, як їх мало у такий складний для всіх українців та українок час. Утім щоразу вас запевняємо: добро таки є і воно обов'язково переможе!Сьогодні, 8 липня, ми писали про таке:Відтепер вісім центрів надання адміністративних послуг у громадах Волині зможуть працювати незалежно від ситуації в загальній енергосистемі України.Кожна система має сонячні панелі, які генерують електроенергію від сонця та відповідне обладнання для перетворення цієї енергії у 220 або 380 вольтів. Також системи забезпечені акумуляторними блоками, що накопичують енергію. У такий спосіб Центри мають можливість працювати навіть за відсутності сонця (у вечірній/нічний час) та постачати електрику для критично важливого обладнання. Наприклад, циркуляційних насосів, як у Луцькому ЦНАПі, що забезпечують опалення та освітлення приміщень. Тож за умови відключення від загальної мережі енергопостачання, центри адміністративних послуг зможуть працювати автономно.У четвер, 6 липня, у Ризі відбувся концерт хорових колективів Поле. Дорога пісні в рамках Загальнонаціонального латвійського фестивалю пісні й танцю. Його учасники, а це понад 16 тисяч співаків, хором виконали Гімн України.Митрополит Луцький і Волинськийблагословив відслужити молебні за здоров’я, його сім’ю та всіх військових України.З нагоди дня народження Головнокомандувача ЗСУ архієрей закликав вознести посилені молитви за Валерія Федоровича й наше військо в цілому.Для переселенців, які проживають в Олицькій громаді, організували екскурсію історичними місцями.Зі слів, спеціалістки відділу соціального захисту та соціальних послуг, в Олицькій громаді проживає 219 внутрішньо переміщених українців. Нинішню екскурсію відвідали понад 20 людей.Україна повернула додому п’ятьох захисників «Азовсталі», які перебували в Туреччині після звільнення з російського полону, за результатами переговорів із турецькою стороною.«За результатами переговорів із турецькою стороною Україна повернула на батьківщину військових – захисників «Азовсталі»: командира окремого загону спеціального призначення Національної гвардії «Азов» Героя України, його заступника, виконувача обов’язків командира 36-ї окремої бригади морської піхоти, старшого офіцера «Азова»та командира 12-ї бригади Нацгвардії», – йдеться у повідомленні на сайті президента.Окремі господарники волинського краю розпочали збір озимого ячменю. Загальна площа посівів озимого ячменю складає 7,7 тис. га.Очікується, що активна фаза жнив стартує наприкінці другої декади поточного місяця зі збору озимого ріпаку та озимої пшениці.