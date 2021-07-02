У Луцьку тимчасово перекрили три вулиці

У Луцьку тимчасово перекрили три вулиці
В обласному центрі Волині тимчасово перекрили рух транспорту на окремих вулицях.

Про це повідомили у Луцькій міській раді.

У зв'язку з проведенням заходів з вшанування пам'яті усіх жертв Другої світової війни та 80-ї річниці Трагічних подій на Волині, з 20 години 8 липня і до 17 години 9 липня буде перекрито рух автотранспорту на вулицях Кафедральна, Плитниця, Братковського, площі перед Луцьким замком.

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Теги: рух, перекриття, Луцьк
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