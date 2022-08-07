Зеленський призначив нового Командувача Нацгвардії

Зеленський призначив нового Командувача Нацгвардії
Президент України Володимир Зеленський призначив бойового офіцера Олексія Півненка Командувачем Нацгвардії.

Про це глава держави сказав у Львові після повернення з Туреччини разом із командирами "Азова", - повідомляє Укрінформ.

"Серед нас зараз є Герой України Олександр Півненко, потужний воїн Нацгвардії, бойовий офіцер, відзначився в боях проти російських окупантів, зокрема, в боях за Бахмут. Я призначив Героя України Олександра Півненка Командувачем Національної гвардії України", - сказав Володимир Зеленський.

Президент побажав новому командувачу Нацгвардії звільнення всієї нашої землі, повернення всіх наших людей, а також омріяної перемоги.

Крім того, глава держави вручив українським військовим державні нагороди.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Україна, Нацгвардія, призначення
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Великий монтаж на Театральному майдані: що тут буде. ФОТО
Рада скасувала право на відстрочку чоловікам, які мають родичів з інвалідністю
Дружина голови Луцької райради, який «втік» за кордон, розпродує сімейне майно
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Зеленський призначив нового Командувача Нацгвардії
Сьогодні, 03:41
Волинські рятувальники вчать мову жестів. ВІДЕО
Сьогодні, 02:17
У Луцьку тимчасово перекрили три вулиці
Сьогодні, 01:15
9 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Україна повернула п’ятьох командирів «Азову» за результатами переговорів із Туреччиною. Добрі новини від ВолиньPost за 8 липня
08 липень, 23:30
Схожі новини
Уряд підтримав призначення нових керівників трьох обласних адміністрацій Уряд підтримав призначення нових керівників трьох обласних адміністрацій
07 лютий, 16:40
Батько та син з Волині разом служать в одному підрозділі Нацгвардії. ВІДЕО Батько та син з Волині разом служать в одному підрозділі Нацгвардії. ВІДЕО
07 серпень, 2022, 16:48
За тиждень строковик-нацгвардієць збив ще два російські літаки За тиждень строковик-нацгвардієць збив ще два російські літаки
15 липень, 2022, 03:42
Строковик з Нацгвардії збив вже третій російський літак Строковик з Нацгвардії збив вже третій російський літак
30 травень, 2022, 21:31
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Зеленський призначив нового Командувача Нацгвардії
Сьогодні, 03:41
 0
Волинські рятувальники вчать мову жестів. ВІДЕО
Сьогодні, 02:17
 0
У Луцьку тимчасово перекрили три вулиці
Сьогодні, 01:15
 0
9 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Україна повернула п’ятьох командирів «Азову» за результатами переговорів із Туреччиною. Добрі новини від ВолиньPost за 8 липня
08 липень, 23:30
 0
Медіа
відео
1/8