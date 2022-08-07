Зеленський призначив нового Командувача Нацгвардії
Сьогодні, 03:41
Президент України Володимир Зеленський призначив бойового офіцера Олексія Півненка Командувачем Нацгвардії.
Про це глава держави сказав у Львові після повернення з Туреччини разом із командирами "Азова", - повідомляє Укрінформ.
"Серед нас зараз є Герой України Олександр Півненко, потужний воїн Нацгвардії, бойовий офіцер, відзначився в боях проти російських окупантів, зокрема, в боях за Бахмут. Я призначив Героя України Олександра Півненка Командувачем Національної гвардії України", - сказав Володимир Зеленський.
Президент побажав новому командувачу Нацгвардії звільнення всієї нашої землі, повернення всіх наших людей, а також омріяної перемоги.
Крім того, глава держави вручив українським військовим державні нагороди.
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Про це глава держави сказав у Львові після повернення з Туреччини разом із командирами "Азова", - повідомляє Укрінформ.
"Серед нас зараз є Герой України Олександр Півненко, потужний воїн Нацгвардії, бойовий офіцер, відзначився в боях проти російських окупантів, зокрема, в боях за Бахмут. Я призначив Героя України Олександра Півненка Командувачем Національної гвардії України", - сказав Володимир Зеленський.
Президент побажав новому командувачу Нацгвардії звільнення всієї нашої землі, повернення всіх наших людей, а також омріяної перемоги.
Крім того, глава держави вручив українським військовим державні нагороди.
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