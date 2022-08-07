Зеленський призначив нового Командувача Нацгвардії





Про це глава держави сказав у Львові після повернення з Туреччини разом із командирами "Азова", - повідомляє



"Серед нас зараз є Герой України Олександр Півненко, потужний воїн Нацгвардії, бойовий офіцер, відзначився в боях проти російських окупантів, зокрема, в боях за Бахмут. Я призначив Героя України Олександра Півненка Командувачем Національної гвардії України", - сказав Володимир Зеленський.



Президент побажав новому командувачу Нацгвардії звільнення всієї нашої землі, повернення всіх наших людей, а також омріяної перемоги.



Крім того, глава держави вручив українським військовим державні нагороди.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент України Володимир Зеленський призначив бойового офіцера Олексія Півненка Командувачем Нацгвардії.Про це глава держави сказав у Львові після повернення з Туреччини разом із командирами "Азова", - повідомляє Укрінформ "Серед нас зараз є Герой України Олександр Півненко, потужний воїн Нацгвардії, бойовий офіцер, відзначився в боях проти російських окупантів, зокрема, в боях за Бахмут. Я призначив Героя України Олександра Півненка Командувачем Національної гвардії України", - сказав Володимир Зеленський.Президент побажав новому командувачу Нацгвардії звільнення всієї нашої землі, повернення всіх наших людей, а також омріяної перемоги.Крім того, глава держави вручив українським військовим державні нагороди.

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