Волинські рятувальники вчать мову жестів. ВІДЕО
Сьогодні, 02:17
На Волині працівники обласного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій навчаються жестової мови за базовою програмою, котра містить понад тисячу слів.
Це дев'ять повноцінних уроків, – розповіла Суспільному викладачка жестової мови Катерина Михалюк.
З її слів, таку програму рятувальники опановують за 72 години навчання.
"Реально це. Тисяча жестів не так багато. Теми в нас є: природа, тварини, медицина, військова група. Основна база, яка їм знадобиться для надання допомоги людині, в них буде", – зазначила викладачка.
Отримані знання допоможуть зрозуміти та правильно оцінити проблеми людей, котрі не чують та не можуть говорити, а також визначити, яка допомога потрібна у конкретний момент, – сказав начальник відділу соціально-гуманітарної роботи та психологічного забезпечення Роман Дейнека.
Говорить: це перші такі навчання в його практиці, а отримані знання є необхідними під час професійної діяльності.
"У цих навчаннях беруть участь працівники, які залучаються до ліквідації надзвичайних ситуацій, проведення пожежно-рятувальних і аварійно-рятувальних робіт. Тут є фельдшери, рятувальники, медики, психологи", – каже керівник відділу.
Як розповів фельдшер-рятувальник Володимир Ховайло, уроки записують на відео та щодня повторюють вдома.
"Букви знаю, рахувати теж знаю. Слова, ті що задають – деякі вже знаю. Їх треба постійно використовувати в навчанні, в спілкуванні, щоб краще запам’ятати", – додав рятувальник.
Заняття проводять волонтери громадської організації "Жест допомоги". Після завершенню курсу 22 рятувальники отримають сертифікати.
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Це дев'ять повноцінних уроків, – розповіла Суспільному викладачка жестової мови Катерина Михалюк.
З її слів, таку програму рятувальники опановують за 72 години навчання.
"Реально це. Тисяча жестів не так багато. Теми в нас є: природа, тварини, медицина, військова група. Основна база, яка їм знадобиться для надання допомоги людині, в них буде", – зазначила викладачка.
Отримані знання допоможуть зрозуміти та правильно оцінити проблеми людей, котрі не чують та не можуть говорити, а також визначити, яка допомога потрібна у конкретний момент, – сказав начальник відділу соціально-гуманітарної роботи та психологічного забезпечення Роман Дейнека.
Говорить: це перші такі навчання в його практиці, а отримані знання є необхідними під час професійної діяльності.
"У цих навчаннях беруть участь працівники, які залучаються до ліквідації надзвичайних ситуацій, проведення пожежно-рятувальних і аварійно-рятувальних робіт. Тут є фельдшери, рятувальники, медики, психологи", – каже керівник відділу.
Як розповів фельдшер-рятувальник Володимир Ховайло, уроки записують на відео та щодня повторюють вдома.
"Букви знаю, рахувати теж знаю. Слова, ті що задають – деякі вже знаю. Їх треба постійно використовувати в навчанні, в спілкуванні, щоб краще запам’ятати", – додав рятувальник.
Заняття проводять волонтери громадської організації "Жест допомоги". Після завершенню курсу 22 рятувальники отримають сертифікати.
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