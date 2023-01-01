Вже 23 країни: Португалія підтримує вступ України в НАТО





Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква, - пише



"Португалія поповнює перелік тих країн, з якими ми вже формалізували підтримку членства України в Альянсі: від сьогодні – 23 держави, приблизно три чверті від кількості членів", - написав Жовква у фейсбуці.



Крім того, Португалія висловила свою підтримку українській Формулі миру та проведенню Глобально Саміту Миру і підтвердила, що готова працювати над продовольчою та енергетичною безпекою, а також боротьбою з екоцидом.



"Україна та Португалія підкреслили свою відданість притягненню росії до відповідальності за її злочини і привітали започаткування роботи Міжнародного центру з переслідування злочинів агресії проти України (ICPA) у Гаазі", - зазначив Жовква.



Також країна підтримала посилення тиску на Росію шляхом подальших санкцій, а також наголосила на важливості протидії російській дезінформації та опрацюванню механізмів використання російських активів для підтримки відновлення України.



Португалія рішуче підтримує Україну щодо початку переговорів про вступ до ЄС та продовжуватиме підтримувати Україну на шляху до майбутнього членства НАТО. Також країна бере участь у підготовці українських пілотів винищувачів F-16.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Португалія стала 23 країною, яка підтримала вступ України до НАТО. Обидві країни підписали відповідний документ.Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква, - пише ТСН "Португалія поповнює перелік тих країн, з якими ми вже формалізували підтримку членства України в Альянсі: від сьогодні – 23 держави, приблизно три чверті від кількості членів", - написав Жовква у фейсбуці.Крім того, Португалія висловила свою підтримку українській Формулі миру та проведенню Глобально Саміту Миру і підтвердила, що готова працювати над продовольчою та енергетичною безпекою, а також боротьбою з екоцидом."Україна та Португалія підкреслили свою відданість притягненню росії до відповідальності за її злочини і привітали започаткування роботи Міжнародного центру з переслідування злочинів агресії проти України (ICPA) у Гаазі", - зазначив Жовква.Також країна підтримала посилення тиску на Росію шляхом подальших санкцій, а також наголосила на важливості протидії російській дезінформації та опрацюванню механізмів використання російських активів для підтримки відновлення України.Португалія рішуче підтримує Україну щодо початку переговорів про вступ до ЄС та продовжуватиме підтримувати Україну на шляху до майбутнього членства НАТО. Також країна бере участь у підготовці українських пілотів винищувачів F-16.

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