У громаді на Волині для переселенців влаштували безкоштовну екскурсію. ВІДЕО

У громаді на Волині для переселенців влаштували безкоштовну екскурсію. ВІДЕО
Для переселенців, які проживають в Олицькій громаді, організували екскурсію історичними місцями.

Про це розповіла Суспільному організаторка Олена Кузьмич.

Зі слів Тетяни Дідух, спеціалістки відділу соціального захисту та соціальних послуг, в Олицькій громаді проживає 219 внутрішньо переміщених українців. Нинішню екскурсію відвідали понад 20 людей.

Перша локація, яку відвідали туристи – Олицький замок.

"На Волині це – четверта екскурсія для вимушено переміщених українців", – розповідає організаторка, соцпрацівниця благодійного фонду "Рокада", який є партнером верховного комісаріату ООН у справах біженців Олена Кузьмич.

З її слів під час реалізації цього проєкту опікуються саме переселенцями, які живуть у гуртожитках. Екскурсії організовують переважно історичними місцями Волині: Луків, Любомль, Володимир, Луцьк та інші.

Такі заходи допомагають вимушеним переселенцям адаптуватися до нових умов життя, розповідає екскурсовод Андрій Павляшик. А ще, – говорить, – це елемент патріотичного виховання.

Понад рік на Волині проживає 58-річна Наталія Расторгуєва з Донеччини, але місцевий замок, – говорить, – бачить вперше.

Пів року на Волині з трирічним сином живе Олеся Назаренко з Запоріжжя. За цей час, – каже, – відвідали чимало історичних місць.

"Дитині потрібен розвиток, коли сильні обстріли Запоріжжя почалися, то ми переїхали сюди. Нам одразу допомогли, харчі принесли. Сусіди з нами сиділи, заспокоювали, така підтримка, я аж не очікувала, чесно кажучи", – розповідає переселенка.

Організатор екскурсій планують влаштовувати їх раз в тиждень протягом літнього сезону.

Екскурсії мають історико-культурний характер. Це інтеграційні заходи, – каже організаторка Олена Кузьмич, – тому до них можуть долучитися, як внутрішньо переміщені українці, що проживають в гуртожитках так і ті люди, що проживають в громаді, а також мешканці містечок.


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Теги: Олика, екскурсія
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