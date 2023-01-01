Сили оборони відбили 36 атак на п'ятьох напрямках, – Генштаб

Війська РФ зосереджують основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом минулої доби відбулось 36 бойових зіткнень. Сили оборони завдали 27 ударів по позиціях росіян, знищили склад боєприпасів, ЗРК, засоби ППО та артилерії.Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.Вночі Росія завдала чергового удару іранськими ударними БпЛА типу Shahed по Україні. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.Минулої доби російські окупаційні війська також атакували територію України "шахедами". 12 із 18 цих дронів було знищено.Крім того, росіяни завдали ракетного удару по території одного з інфраструктурних об'єктів Запоріжжя. Також зафіксовано 53 авіаційних ударів та близько 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях Сил оборони та населених пунктах. Зруйновано інфраструктуру, постраждали мирні люди.Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи ЗС Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.На Сіверському та Слобожанському напрямках росіяни протягом доби завдали авіа удару в районі Вільшаної Харківської області. З мінометів та артилерії обстріляли щонайменше 15 населених пунктів, зокрема це Попівка Чернігівської області; Краснопілля Сумської області та Окіп, Нескучне, Вовчанськ, Бударки і Рублене на Харківщині.На Куп’янському напрямку війська РФ намагалися наступати в районах Новоселівського і Стельмахівки Луганської області. Сили оборони відбили усі атаки. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Колодязне, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Масютівка, Куп'янськ та Кислівка Харківської області.На Лиманському напрямку протягом доби росіяни вели штурмові дії та намагалися витіснити українські війська із займаних позицій в районі північно-західніше Берестового Луганської області, успіху не мали. Завдали авіаударів в районах Білогорівки Луганської області та Спірного на Донеччині. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема Невське, Білогорівка Луганської області та Веселе, Роздолівка — Донецької.На Бахмутському напрямку під щільним вогнем російської авіації та артилерії, Сили оборони відбили усі атаки в районі Берхівки Донецької області. Разом з тим, росіяни завдали авіаударів в районах населених пунктів Богданівка, Кліщіївка, Олександро-Шультине, Біла Гора, Курдюмівка та Північне. Від російських артобстрілів постраждали понад 20 населених пунктів, серед яких Васюківка, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Олександро-Шультине, Біла Гора та Диліївка Донецької області.На Авдіївському напрямку війська РФ, за підтримки авіації, здійснили безуспішні наступи в районах Новокалинового, Авдіївки та Невельського. Водночас зафіксовано артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів, зокрема це Керамік, Желане, Авдіївка, Сєверне, Карлівка, Первомайське та Невельське Донецької області.На Мар’їнському напрямку, під вогнем російської артилерії, Сили оборони відбили усі атаки в районі Мар’їнки. Росіяни завдали авіаудару біля Красногорівки Донецької області. Обстріляли Красногорівку, Мар'їнку та Побєду Донецької області.На Шахтарському напрямку війська РФ безуспішно наступали в районі Благодатного Донецької області. Завдали авіаудару біля Великої Новосілки. Обстріляли щонайменше 15 населених пунктів, зокрема це Новомихайлівка, Єлизаветівка, Богоявленка, Вугледар, Золота Нива та Сєверне на Донеччині.На Запорізькому та Херсонському напрямках армія РФ зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування Сил оборони. Росіяни з артилерії обстріляли понад 30 населених пунктів, серед них Новодарівка, Левадне, Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Запорізької області; Львове, Токарівка, Антонівка, Велетенське, Кізомис Херсонської області та місто Херсон."Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби", — зазначили у Генштабі.Авіація сил оборони за минулу добу завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу військ РФ, 4 — по зенітно-ракетних комплексах та один — по пункту управління. Також українські військові знищили 2 розвідувальні безпілотники оперативно-тактичного рівня.Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили два пункти управління, склад боєприпасів, 8 артилерійських засобів на вогневих позиціях, два засоби протиповітряної оборони та дві станції радіоелектронної боротьби росіян.