Курс валют у Луцьку 8 липня

Курс валют у Луцьку 8 липня
8 липня готівковий курс долара становить 36.75, продають його за 37.50.

Про це повідомляє Говерла.

Євро купують за 40.60, а продають за – 41.00.

Щодо польського злотого, то його купують за 9.00, а продають за 9,15.

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Теги: курс валют, Луцьк
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