Сили оборони знищили за добу понад 600 окупантів та 16 артсистем





Про це повідомляє Генштаб.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.07.23 орієнтовно склали:



• особового складу ‒ близько 233440 (+630) осіб ліквідовано,

• танків ‒ 4074 (+4) од,

• бойових броньованих машин ‒ 7953 (+9) од,

• артилерійських систем – 4346 (+16) од,

• РСЗВ – 661 (+3) од,

• засобів ППО ‒ 410 (+2) од,

• літаків – 315 (+0) од,

• гелікоптерів – 309 (+0) од,

• БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3666 (+14),

• крилатих ракет ‒ 1271 (+0),

• кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,

• автомобільної техніки та автоцистерн – 6914 (+16) од,

• спеціальної техніки ‒ 619 (+7).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українські захисники знищили за добу 630 російських військових, 4 танки та 16 артилерійських систем.Про це повідомляє Генштаб.Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.07.23 орієнтовно склали:• особового складу ‒ близько 233440 (+630) осіб ліквідовано,• танків ‒ 4074 (+4) од,• бойових броньованих машин ‒ 7953 (+9) од,• артилерійських систем – 4346 (+16) од,• РСЗВ – 661 (+3) од,• засобів ППО ‒ 410 (+2) од,• літаків – 315 (+0) од,• гелікоптерів – 309 (+0) од,• БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3666 (+14),• крилатих ракет ‒ 1271 (+0),• кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,• автомобільної техніки та автоцистерн – 6914 (+16) од,• спеціальної техніки ‒ 619 (+7).

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