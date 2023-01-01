Сили оборони знищили за добу понад 600 окупантів та 16 артсистем

Сили оборони знищили за добу понад 600 окупантів та 16 артсистем
Українські захисники знищили за добу 630 російських військових, 4 танки та 16 артилерійських систем.

Про це повідомляє Генштаб.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.07.23 орієнтовно склали:

• особового складу ‒ близько 233440 (+630) осіб ліквідовано,
• танків ‒ 4074 (+4) од,
• бойових броньованих машин ‒ 7953 (+9) од,
• артилерійських систем – 4346 (+16) од,
• РСЗВ – 661 (+3) од,
• засобів ППО ‒ 410 (+2) од,
• літаків – 315 (+0) од,
• гелікоптерів – 309 (+0) од,
• БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3666 (+14),
• крилатих ракет ‒ 1271 (+0),
• кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,
• автомобільної техніки та автоцистерн – 6914 (+16) од,
• спеціальної техніки ‒ 619 (+7).

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Теги: втрати вороги, Генштаб
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