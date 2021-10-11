У Луцькому районі чоловік намагався зґвалтувати 22-річну

У Луцькому районі чоловік намагався зґвалтувати 22-річну
Учора, 7 липня, на автодорозі поблизу села Чаруків водій Volkswagen намагався зґвалтувати та пограбував 22-річну пасажирку.

Про це повідомляє сектор комунікації Волинської області.

Їдучи в автомобілі Volkswagen Golf з 22-річною дівчиною, 32-річний водій зненацька з’їхав з головної дороги, маючи намір нанести шкоду своїй пасажирці. Дівчина на ходу автомобіля намагалась покинути транспортний засіб, згодом вибігла та почала втікати, лишивши свої речі в авто. Наздоганяючи потерпілу, зловмисник намагався зняти з неї одяг, однак тій вдалось добігти до головної дороги, щоб попросити допомоги.

Нападник тим часом викинув її речі з автівки, але вирішив лишити дороговартісний мобільний телефон, та зник у невідомому напрямку. Після дзвінка дівчини на лінію 102 на місце одразу направились наряд групи реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група Луцького РУП. Завдяки оперативним професійним і своєчасним заходам поліцейські виявили зловмисника в одному з сіл Володимирського району менш, ніж за годину.

Його затримали в порядку ст. 208 КПК України та помістили в ізолятор тимчасового тримання. Належний транспортний засіб вилучено. Сьогодні йому оголосять підозру та обиратимуть запобіжний захід – тримання під вартою.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: ґвалтівник, Чаруків
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
скільки його ровесників щодня гине на війні...а воно!!! в штрафбат та Батьківщину захищати!
Відповісти
Вибір редактора
Великий монтаж на Театральному майдані: що тут буде. ФОТО
Рада скасувала право на відстрочку чоловікам, які мають родичів з інвалідністю
Дружина голови Луцької райради, який «втік» за кордон, розпродує сімейне майно
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцькому районі чоловік намагався зґвалтувати 22-річну
Сьогодні, 10:22
Сили оборони знищили за добу понад 600 окупантів та 16 артсистем
Сьогодні, 10:00
Курс валют у Луцьку 8 липня
Сьогодні, 09:25
Сили оборони відбили 36 атак на п'ятьох напрямках, – Генштаб
Сьогодні, 09:03
У громаді на Волині для переселенців влаштували безкоштовну екскурсію. ВІДЕО
Сьогодні, 08:35
Схожі новини
Легковик виїхав на зустрічну смугу: деталі смертельної ДТП у Чарукові. ФОТО Легковик виїхав на зустрічну смугу: деталі смертельної ДТП у Чарукові. ФОТО
24 лютий, 11:52
Під Луцьком – смертельна аварія: зіткнулися легковик та вантажівка. ФОТО Під Луцьком – смертельна аварія: зіткнулися легковик та вантажівка. ФОТО
24 лютий, 11:44
Знайшли ґвалтівника, який втік із зали суду у Луцьку. ВІДЕО Знайшли ґвалтівника, який втік із зали суду у Луцьку. ВІДЕО
11 жовтень, 2021, 16:40
Повідомили, коли відремонтують напівзруйнований дитсадок у Чарукові. ВІДЕО Повідомили, коли відремонтують напівзруйнований дитсадок у Чарукові. ВІДЕО
06 жовтень, 2021, 10:18
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцькому районі чоловік намагався зґвалтувати 22-річну
Сьогодні, 10:22
 0
Сили оборони знищили за добу понад 600 окупантів та 16 артсистем
Сьогодні, 10:00
 0
Курс валют у Луцьку 8 липня
Сьогодні, 09:25
 0
Сили оборони відбили 36 атак на п'ятьох напрямках, – Генштаб
Сьогодні, 09:03
 0
У громаді на Волині для переселенців влаштували безкоштовну екскурсію. ВІДЕО
Сьогодні, 08:35
 0
Медіа
відео
1/8