У Луцькому районі чоловік намагався зґвалтувати 22-річну

Учора, 7 липня, на автодорозі поблизу села Чаруків водій Volkswagen намагався зґвалтувати та пограбував 22-річну пасажирку.Про це повідомляє сектор комунікації Волинської області.Їдучи в автомобілі Volkswagen Golf з 22-річною дівчиною, 32-річний водій зненацька з’їхав з головної дороги, маючи намір нанести шкоду своїй пасажирці. Дівчина на ходу автомобіля намагалась покинути транспортний засіб, згодом вибігла та почала втікати, лишивши свої речі в авто. Наздоганяючи потерпілу, зловмисник намагався зняти з неї одяг, однак тій вдалось добігти до головної дороги, щоб попросити допомоги.Нападник тим часом викинув її речі з автівки, але вирішив лишити дороговартісний мобільний телефон, та зник у невідомому напрямку. Після дзвінка дівчини на лінію 102 на місце одразу направились наряд групи реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група Луцького РУП. Завдяки оперативним професійним і своєчасним заходам поліцейські виявили зловмисника в одному з сіл Володимирського району менш, ніж за годину.Його затримали в порядку ст. 208 КПК України та помістили в ізолятор тимчасового тримання. Належний транспортний засіб вилучено. Сьогодні йому оголосять підозру та обиратимуть запобіжний захід – тримання під вартою.