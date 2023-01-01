У церквах Волині служитимуть молебні за Валерія Залужного і всіх військових

Митрополит Луцький і Волинськийблагоcловив відслужити молебні за здоров’яо, його сім’ю та всіх військових України.З нагоди дня народження Головнокомандувача ЗСУ архієрей закликає вознести посилені молитви за Валерія Федоровича й наше військо в цілому, - йдеться на сайті Волинської єпархії ПЦУ.Валерій Залужний народився 8 липня 1973 р. у Звягелі Житомирської області (історична Волинь). Військова кар’єра генерала Залужного тісно пов’язана і з Волинською областю: в 2009– 2012 рр. був командиром 51-ї окремої механізованої бригади, що дислокувалася у Володимирі.Наша єпархія активно підтримує Головнокомандувача і Збройні сили України, й молиться за перемогу. Багато капеланів підтримують військових та передають гуманітарну допомогу цивільним.