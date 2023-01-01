У Латвії гімн України співав 16-тисячний хор. ВІДЕО





Його учасники, а це понад 16 тисяч співаків, хором виконали Гімн України, - пише



У Ризі, в історичному районі міста Межапаркс проходить грандіозний Загальнонаціональний латвійський фестиваль пісні та танцю. В його рамках відбувся концерт хорових колективів Поле. Дорога пісні. У ньому взяли участь аматорські хорові колективи з усієї Латвії, а це виявилось понад 16 тисяч співаків.



Під час концерту прозвучали латвійська хорова класика, а також прем'єри нових музичних хорових творів від сучасних композиторів. Художніми керівниками концерту стали батько та син, диригенти Арійс Шкепастс і Каспарс Адамсонс. Режисер концерту Юріс Йонеліс.



Спеціально для цієї події взяти участь у фестивалі запросили Львівську національну академічну чоловічу хорову капелу Дударик. Вона стала єдиними закордонним колективом, запрошеним на фестиваль. Разом із латвійськими співаками хор виконав український гімн.



«До фестивалю прикута увага усієї Латвії та світової громадськості впродовж цілого тижня. І головним цьогорічним висловом (меседжем) є декларація підтримки українського народу у боротьбі за незалежність і за саме існування. В такий спосіб Латвія промовляє до цілого цивілізованого світу — Перемога буде за Україною!», — поділився керівник і диригент Дударика Дмитро Кацал.







Історія цього фестивалю нараховує 150 років. Вперше він відбувся у 1873 році, коли в ньому взяло участь 1000 співаків, і переріс у потужний рух. Зараз це фестиваль пісні й танцю. І до виступів у 2023 році готувалось вже близько 40 тис. учасників, а це 1600 колективів. Зараз фестиваль проводиться кожні 5 років. У 2003 році Фестиваль пісні й танцю було внесено ЮНЕСКО до Списку шедеврів усної та нематеріальної спадщини людства. Цьогоріч він відбувається з 30 червня по 9 липня 2023 року в Ризі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У четвер, 6 липня, у Ризі відбувся концерт хорових колективів Поле. Дорога пісні в рамках Загальнонаціонального латвійського фестивалю пісні й танцю.Його учасники, а це понад 16 тисяч співаків, хором виконали Гімн України, - пише NV. У Ризі, в історичному районі міста Межапаркс проходить грандіозний Загальнонаціональний латвійський фестиваль пісні та танцю. В його рамках відбувся концерт хорових колективів Поле. Дорога пісні. У ньому взяли участь аматорські хорові колективи з усієї Латвії, а це виявилось понад 16 тисяч співаків.Під час концерту прозвучали латвійська хорова класика, а також прем'єри нових музичних хорових творів від сучасних композиторів. Художніми керівниками концерту стали батько та син, диригенти Арійс Шкепастс і Каспарс Адамсонс. Режисер концерту Юріс Йонеліс.Спеціально для цієї події взяти участь у фестивалі запросили Львівську національну академічну чоловічу хорову капелу Дударик. Вона стала єдиними закордонним колективом, запрошеним на фестиваль. Разом із латвійськими співаками хор виконав український гімн.«До фестивалю прикута увага усієї Латвії та світової громадськості впродовж цілого тижня. І головним цьогорічним висловом (меседжем) є декларація підтримки українського народу у боротьбі за незалежність і за саме існування. В такий спосіб Латвія промовляє до цілого цивілізованого світу — Перемога буде за Україною!», — поділився керівник і диригент Дударика Дмитро Кацал.Історія цього фестивалю нараховує 150 років. Вперше він відбувся у 1873 році, коли в ньому взяло участь 1000 співаків, і переріс у потужний рух. Зараз це фестиваль пісні й танцю. І до виступів у 2023 році готувалось вже близько 40 тис. учасників, а це 1600 колективів. Зараз фестиваль проводиться кожні 5 років. У 2003 році Фестиваль пісні й танцю було внесено ЮНЕСКО до Списку шедеврів усної та нематеріальної спадщини людства. Цьогоріч він відбувається з 30 червня по 9 липня 2023 року в Ризі.

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