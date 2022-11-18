Резніков показав шведські БМП CV 90, які вже прибули в Україну. ВІДЕО

Резніков показав шведські БМП CV 90, які вже прибули в Україну. ВІДЕО
Міністр оборони України Олексій Резніков опублікував відео зі шведськими бойовими машинами піхоти Stridsfordon 90 або CV 90, які вже прибули до України.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Twitter міністра оборони.

"БМП Strf 90 прибули в Україну і готові до бою. Найкращі машини для найкращих солдатів. Дякую всім шведам за ці IFW. Наші спільні кольори – синій та жовтий. Наші спільні цінності – свобода та демократія. Наші спільні цілі – перемога та справедливість", – зазначив міністр оборони.



Швеція від перших днів повномасштабного вторгнення підтримує Україну. Так, у середині червня країна оголосила про новий пакет військової допомоги. Підтримка зокрема включає навчання українських пілотів на літаках JAS 39 Gripen.

Також раніше Швеція анонсувала створення довгострокової системи постачання снарядів та комплектуючих для Robotsystem 70, Combat Vehicle 90, Tank 122 та Archer, які вже були передані Україні. Система постачання створюється в результаті співробітництва між збройними силами Швеції, Шведською адміністрацією оборонної техніки та відповідною шведською промисловістю.

Крім того, Швеція виділила 140 млн шведських крон до Міжнародного фонду Британії для України, кошти якого використовуються для навчання та закупівлі оборонного обладнання для України.

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Теги: Україна, війна, допомога, Швеція
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