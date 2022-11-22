У Луцьку рятувальники через вікно потрапили в квартиру, бо господиня не брала слухавки. ФОТО

В обласному центрі Волині працівники ГУ Державної служби надзвичайних ситуацій були змушені потрапити до квартири через вікно.Про це повідомляють на сторінці ГУ ДСНС у Волинській області.7 липня до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що в Луцьку у квартирі знаходиться жінка, яка не відповідає на дзвінки. На місце виклику прибули рятувальники міської 1-ї державної пожежно-рятувальної частини. Розгорнувши драбину та за допомогою спеціального обладнання співробітники служби 101 відкрили вікно.Жінка була виявлена з ознаками життя та від госпіталізації відмовилася.