Українські військові просунулися на Бахмутському напрямку ще на кілометр

Українські воїни продовжують боротьбу за незалежність та територіальну цілісність України. На деяких напрямках сили оборони мають успіхи.Про це повідомила заступниця Міністра оборони УкраїниНа Сході ворог продовжує наступ на Авдіївському, Мар'їнському, Куп'янському, Лиманському, Сватівському напрямках. Намагається прорвати нашу оборону. Безуспішно.Скрізь тривають гарячі бої без зміни положень.На Бахмутському напрямку на південному флангу є просування по декількох ділянках - більше кілометра.На північному флангу бої без зміни положень.В самому Бахмуті ворог фактично у пастці. Наші війська максимально ускладнили пересування ворога та унеможливили вихід. Тривають обстріли з обох сторін.На півдні Сили оборони України продовжують наступальні дії на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Скрізь тривають гарячі бої. Наші закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.Крім того наші оборонці фактично перемолочують там зараз техніку та озброєння ворога, знищують склади зброї, вражають місця компактного знаходження російських військових - відчутно зменшуючи таким чином наступальні та оборонні спроможності ворога.Через значні втрати ворога у живій силі на Півдні деякі ворожі підрозділи відмовляються від участі у бойових діях.Співвідношення безповоротних втрат на Півдні - 1 до 5,3. Тобто у ворога на Півдні гине військовослужбовців у 5,3 рази більше ніж у нас.