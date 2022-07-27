Волинь – перша в Україні область, де на ЦНАПах встановили сонячні панелі

Відтепер вісім центрів надання адміністративних послуг у громадах Волині зможуть працювати незалежно від ситуації в загальній енергосистемі України.Про це розповів Сергій Гунько, керівник з цифровізації регіонів, - повідомили у відділі цифрового розвитку Волинської ОВА.За допомогою спільного проєкту «Енергонезалежні ЦНАПи» українсько-швейцарської Програми EGAP та Волинської ОВА на даху 8 ЦНАПів Волині встановили сонячні панелі. А саме – у Вишнівській, Володимирівській, Зимнівській, Луцькій, Любешівській, Нововолинській, Смідинській та Шацькій територіальних громадах.«Волинська область - перша в Україні, де облаштували сонячні панелі у ЦНАПах», - зазначила заступниця голови ОДА (CDTO) Вікторія Левчук.Кожна система має сонячні панелі, які генерують електроенергію від сонця та відповідне обладнання для перетворення цієї енергії у 220 або 380 вольт. Також системи забезпечені акумуляторними блоками, що накопичують енергію. У такий спосіб Центри мають можливість працювати навіть за відсутності сонця (у вечірній/нічний час) та постачати електрику для критично важливого обладнання. Наприклад, циркуляційних насосів, як у Луцькому ЦНАПі, що забезпечують опалення та освітлення приміщень. Тож за умови відключення від загальної мережі енергопостачання, центри адміністративних послуг зможуть працювати автономно.До слова, кожен із восьми ЦНАПів облаштований зоною очікування для населення. Окрім адміністративних послуг, тут волиняни можуть зарядити свої телефони, гаджети тощо.«Це було однією з умов при відборі пілотних громад для втілення проєкту «Енергонезалежні ЦНАПи», – розповів Сергій Гунько. – Безпечний простір для громадян на випадок критичної ситуації».Як відзначив керівник з цифровізації регіонів Програми EGAP, шість з восьми волинських ЦНАПів упродовж літніх місяців повністю покрили свої потреби в електриці завдяки системі сонячних панелей. Так одночасно досягається дві мети: розвантаження загальної енергомережі та забезпечення безперебійної роботи центрів адміністративних послуг в складний для країни час.