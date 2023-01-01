У Луцьку побував очільник УГКЦ Патріарх Святослав. ВІДЕО





Обласний центр Волині він відвідує вдруге, — розповів



У рамках візиту Блаженніший Патріарх провів пресконференцію для журналістів у Луцькому монастирі Святого Василія Великого.



У 500-тий день повномасштабної війни Глава української греко-католицької церкви подякував волонтерам і волинянам за те, що приймають вимушено переміщених українців. З особливою подякою патріарх згадав воїнів.



"Вже якось так повелося, що ми не просто кажемо солдат, військовослужбовець. Ми кажемо — герой, бо дійсно показали, що українська армія – це є армія героїв. Росія вже програла, але ми ще не перемогли, тому ми мусимо довести до кінця", - сказав Блаженніший Святослав.



Блаженніший Святослав сказав, що з вересня греко-католицька церква започатковує програму душпастирства "Зцілення ран війни" для духовної та психологічної допомоги українців. За словами Патріарха, їхня церква також ініціювала об’єднання церков.



Глава української греко-католицької церкви каже: вірить, що незабаром усі церкви воєдино молитимуться за одним престолом, як і повернеться у власність держави Почаївська Лавра.



Луцький екзархат налічує 26 парафій у Волинській і Рівненській областях. У храмі зібралося до десятка людей, які прийшли зустрітися з главою української греко-католицької церкви.

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