У Луцьку побував очільник УГКЦ Патріарх Святослав. ВІДЕО

У Луцьку побував очільник УГКЦ Патріарх Святослав. ВІДЕО
До Луцька з візитом завітав Блаженніший Святослав, глава Української греко-католицької церкви.

Обласний центр Волині він відвідує вдруге, — розповів Суспільному священник Ілля, який служить у Луцькому монастирі Святого Василія Великого.

У рамках візиту Блаженніший Патріарх провів пресконференцію для журналістів у Луцькому монастирі Святого Василія Великого.

У 500-тий день повномасштабної війни Глава української греко-католицької церкви подякував волонтерам і волинянам за те, що приймають вимушено переміщених українців. З особливою подякою патріарх згадав воїнів.

"Вже якось так повелося, що ми не просто кажемо солдат, військовослужбовець. Ми кажемо — герой, бо дійсно показали, що українська армія – це є армія героїв. Росія вже програла, але ми ще не перемогли, тому ми мусимо довести до кінця", - сказав Блаженніший Святослав.

Блаженніший Святослав сказав, що з вересня греко-католицька церква започатковує програму душпастирства "Зцілення ран війни" для духовної та психологічної допомоги українців. За словами Патріарха, їхня церква також ініціювала об’єднання церков.

Глава української греко-католицької церкви каже: вірить, що незабаром усі церкви воєдино молитимуться за одним престолом, як і повернеться у власність держави Почаївська Лавра.

Луцький екзархат налічує 26 парафій у Волинській і Рівненській областях. У храмі зібралося до десятка людей, які прийшли зустрітися з главою української греко-католицької церкви.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Україна, Волинь, УГКЦ, релігія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Великий монтаж на Театральному майдані: що тут буде. ФОТО
Рада скасувала право на відстрочку чоловікам, які мають родичів з інвалідністю
Дружина голови Луцької райради, який «втік» за кордон, розпродує сімейне майно
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку побував очільник УГКЦ Патріарх Святослав. ВІДЕО
Сьогодні, 22:13
На Волині загорілися мішки у вантажівці. ФОТО
Сьогодні, 21:36
Росіяни безуспішно намагалися наступати на 4 напрямках. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 20:30
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 9 липня
Сьогодні, 20:00
Україна повернула п’ятьох командирів «Азову» за результатами переговорів із Туреччиною
Сьогодні, 19:29
Схожі новини
Священник з Волині вишиває ікони, рушники та сорочки для рідних. ВІДЕО Священник з Волині вишиває ікони, рушники та сорочки для рідних. ВІДЕО
02 червень, 08:35
Провів майже пів тисячі днів у надважких боях: на Волині попрощалися з Героєм Олександром Карпуком. ФОТО Провів майже пів тисячі днів у надважких боях: на Волині попрощалися з Героєм Олександром Карпуком. ФОТО
07 липень, 16:54
На Запоріжжі загинув Герой з Волині Дмитро Кондратович На Запоріжжі загинув Герой з Волині Дмитро Кондратович
07 липень, 15:21
У Прилісненській громаді попрощалися із Героєм Ігорем Паламарем У Прилісненській громаді попрощалися із Героєм Ігорем Паламарем
07 липень, 12:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку побував очільник УГКЦ Патріарх Святослав. ВІДЕО
Сьогодні, 22:13
 0
На Волині загорілися мішки у вантажівці. ФОТО
Сьогодні, 21:36
 0
Росіяни безуспішно намагалися наступати на 4 напрямках. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 20:30
 0
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 9 липня
Сьогодні, 20:00
 0
Україна повернула п’ятьох командирів «Азову» за результатами переговорів із Туреччиною
Сьогодні, 19:29
 0
Медіа
відео
1/8