У Луцьку може зрости вартість вивезення сміття





Проєкт рішення мають розглянути на черговому засіданні виконкому, яке відбудеться 19 липня, пише



На скільки зросте вартість вивезення сміття



Для мешканців багатоквартирних будинків за послугу "вивіз сміття" тариф планують збільшити на 3 гривні 35 копійок і він становитиме не 35 гривень 12 копійок, як було раніше, а – 38 гривень 47 копійок на місяць з одного приписаного у квартирі жителя.



Для власників приватних будинків тариф може збільшитися на 3 гривні 78 копійок та становитиме 43 гривні 43 копійки з одного мешканця на місяць. Нині вартість – 39 гривень 65 копійок.



Також на 41 копійку планують підвищити плату за абонентське обслуговування. З 4 гривень 13 копійок до 4 гривень 54 копійок.



Що відомо про тарифи на вивезення сміття у Луцьку



Востаннє тариф на вивезення сміття у Луцьку збільшувався в січні 2023 року. Також у платіжках тоді додалась плата за абонентське обслуговування, якої раніше в місті не запроваджували.



Перед цим тариф на вивіз сміття у Луцьку збільшували у листопаді 2021 року. Відповідне рішення ухвалили члени міськвиконкому. Тоді тариф підвищився на 60%.



У квітні 2023 року у Луцьку комунальники почали замінювати старі оцинковані контейнери для побутових відходів на нові пластикові. Роботи розпочали з 55-го мікрорайону обласного центру. Там встановили 38 нових баків.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На сайті Луцької міської ради з'явився проєкт рішення про встановлення скоригованих тарифів на послуги, що надаються підприємством "Луцькспецкомунтранс".Проєкт рішення мають розглянути на черговому засіданні виконкому, яке відбудеться 19 липня, пише Суспільне Для мешканців багатоквартирних будинків за послугу "вивіз сміття" тариф планують збільшити на 3 гривні 35 копійок і він становитиме не 35 гривень 12 копійок, як було раніше, а – 38 гривень 47 копійок на місяць з одного приписаного у квартирі жителя.Для власників приватних будинків тариф може збільшитися на 3 гривні 78 копійок та становитиме 43 гривні 43 копійки з одного мешканця на місяць. Нині вартість – 39 гривень 65 копійок.Також на 41 копійку планують підвищити плату за абонентське обслуговування. З 4 гривень 13 копійок до 4 гривень 54 копійок.Востаннє тариф на вивезення сміття у Луцьку збільшувався в січні 2023 року. Також у платіжках тоді додалась плата за абонентське обслуговування, якої раніше в місті не запроваджували.Перед цим тариф на вивіз сміття у Луцьку збільшували у листопаді 2021 року. Відповідне рішення ухвалили члени міськвиконкому. Тоді тариф підвищився на 60%.У квітні 2023 року у Луцьку комунальники почали замінювати старі оцинковані контейнери для побутових відходів на нові пластикові. Роботи розпочали з 55-го мікрорайону обласного центру. Там встановили 38 нових баків.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію