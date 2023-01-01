У Луцьку затримали 32-річного скутериста «під наркотиками». ФОТО

У Луцьку патрульні зупинили скутериста за відсутність шолома у його пасажира, а виявили у чоловіка наркотичне сп’яніння, низку порушень та, ймовірно, заборонені речовини.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.Це трапилося вчора, 10 липня, пізно ввечері. Коли інспектори патрулювали вулицею Конякіна, то помітили мопед марки Viper Wind, пасажир якого був без мотошолома.Інспектори зупини транспортний засіб. Його керманичем виявився 32-річний чоловік. З’ясувалося, що він не має чинного страхового поліса, а ще ніколи отримував посвідчення водія відповідної категорії.У громадянина, крім того, патрульні виявили ознаки наркотичного сп’яніння. Щоправда, проходити тест у лікаря-нарколога він відмовився.Поліцейські вирішили також провести щодо керманича поверхневу перевірку, під час якої він викинув на землю пластикову коробочку з двома згортками. У них містилася біла кристалічна речовина, що ззовні була схожа на наркотичну.На місце події охоронці порядку викликано слідчо-оперативну групу. Самі ж склали на мопедиста адмінматеріали за ст. 130 (Керування у стані сп’яніння), ч. 1 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів) ч. 2 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має права керування) та ч. 5 ст. 121 (Порушення правил користування мотошоломами) КУпАП.