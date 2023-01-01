Волинь відбудовуватиме село Благодатівка на Херсонщині

Волинь відбудовуватиме село Благодатівка на Херсонщині
Волинь відбудовуватиме село Благодатівка Херсонської області.

Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.

"У рамках проєкту «Пліч-о-пліч» 15 областей України відновлюватимуть постраждалі від російської агресії громади Херсонщини. Наша область взяла шефство над селом Благодатівка Бериславського району.

У населеному пункті, де проживало 268 людей, на сьогодні пошкоджено 93 житлові будівлі та один ФАП. З них 17 будинків повністю зруйновані", - йдеться в повідомленні.

Погуляйко зазначив, що упродовж червня працівники ОВА виїжджали у громаду декілька разів, аби встановити об’єм робіт.

"Тож найперше ми плануємо здійснити поточний ремонт будівель, де це можливо, аби якнайшвидше люди мали можливість там жити. Також ОВА наразі опрацьовує питання відновлення там вулиці Миру. Крім того, минулого місяця з обласного бюджету виділено Херсонській області 3 млн гривень. З них 2 млн - спрямовані жителям села Благодатівка", - розповів голова ОВА.
Волинь відбудовуватиме село Благодатівка на Херсонщині

За його словами, наступного тижня з Волині виїдуть перші групи людей, які розпочнуть відбудову села.
Волинь відбудовуватиме село Благодатівка на Херсонщині
Волинь відбудовуватиме село Благодатівка на Херсонщині
Волинь відбудовуватиме село Благодатівка на Херсонщині
Волинь відбудовуватиме село Благодатівка на Херсонщині
Волинь відбудовуватиме село Благодатівка на Херсонщині

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Теги: Волинь, Херсонщина, село, відбудова
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