1300 доларів США за статус «багатодітного батька» – двом волинянам повідомили про підозру. ФОТО
Сьогодні, 14:00
Волиняни за грошову винагороду у 1300 доларів США зареєстрували на військовозобов'язаного громадянина у відділі РАЦСу третю дитину, батьком якої він не є, надавши йому статус "багатодітного батька", тим самим усунувши перешкоди у виїзді за кордон.
Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.
За процесуального керівництва прокурорів Луцької окружної прокуратури двом волинянам повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України з корисливих мотивів (за ч. 3 ст. 332 КК України).
За даними слідства, чоловіки за грошову винагороду у 1300 доларів США зареєстрували на військовозобов'язаного громадянина у відділі РАЦСу третю дитину, батьком якої він не є, надавши йому статус "багатодітного батька", тим самим усунувши перешкоди у виїзді за кордон.
Вирішується питання про обрання підозрюваним, які вже мали конфлікти із законом, запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Фото – поліції Волині
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Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.
За процесуального керівництва прокурорів Луцької окружної прокуратури двом волинянам повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України з корисливих мотивів (за ч. 3 ст. 332 КК України).
За даними слідства, чоловіки за грошову винагороду у 1300 доларів США зареєстрували на військовозобов'язаного громадянина у відділі РАЦСу третю дитину, батьком якої він не є, надавши йому статус "багатодітного батька", тим самим усунувши перешкоди у виїзді за кордон.
Вирішується питання про обрання підозрюваним, які вже мали конфлікти із законом, запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Фото – поліції Волині
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