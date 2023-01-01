1300 доларів США за статус «багатодітного батька» – двом волинянам повідомили про підозру. ФОТО

1300 доларів США за статус «багатодітного батька» – двом волинянам повідомили про підозру. ФОТО
Волиняни за грошову винагороду у 1300 доларів США зареєстрували на військовозобов'язаного громадянина у відділі РАЦСу третю дитину, батьком якої він не є, надавши йому статус "багатодітного батька", тим самим усунувши перешкоди у виїзді за кордон.

Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.

За процесуального керівництва прокурорів Луцької окружної прокуратури двом волинянам повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України з корисливих мотивів (за ч. 3 ст. 332 КК України).

За даними слідства, чоловіки за грошову винагороду у 1300 доларів США зареєстрували на військовозобов'язаного громадянина у відділі РАЦСу третю дитину, батьком якої він не є, надавши йому статус "багатодітного батька", тим самим усунувши перешкоди у виїзді за кордон.
1300 доларів США за статус «багатодітного батька» – двом волинянам повідомили про підозру. ФОТО

Вирішується питання про обрання підозрюваним, які вже мали конфлікти із законом, запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
1300 доларів США за статус «багатодітного батька» – двом волинянам повідомили про підозру. ФОТО
1300 доларів США за статус «багатодітного батька» – двом волинянам повідомили про підозру. ФОТО
1300 доларів США за статус «багатодітного батька» – двом волинянам повідомили про підозру. ФОТО
1300 доларів США за статус «багатодітного батька» – двом волинянам повідомили про підозру. ФОТО

Фото – поліції Волині

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