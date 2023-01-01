«Не викладайте у Телеграмі новини з фронту «день у день»: росія одразу накриває наших», – Маляр

«Не викладайте у Телеграмі новини з фронту «день у день»: росія одразу накриває наших», – Маляр
Міністерство оборони України просить українські телеграм-канали не викладати новини з фронту "день у день".

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

"Звертаюсь на прохання наших військових до всіх телеграм-каналів, які інформують про оперативну ситуацію на фронті. Не викладайте новини з фронту в онлайн режимі і день в день - наших накривають одразу після цього. Ну така специфіка нашого ворога.

Лише після оприлюднення інформації офіційними спікерами - Генштабу, ОСУВів, Міноборони", - йдеться в повідомленні.

Маляр зазначила, що Міноборони узгоджує інформацію перед оприлюдненням з підрозділами безпеки операцій та безпосередньо з командуваннями на місцях.

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Теги: Росія, Україна, війна, телеграм-канали
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