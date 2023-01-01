Росія вдарила зі С-300 по Запоріжжю: горить об'єкт інфраструктури





Про це Юрій Малашко.



"Снаряди С-300 влучили в об'єкт інфраструктури в багатотисячному місті посеред дня. Сталося загоряння однієї з будівель. Фахівці працюють над ліквідацією наслідків обстрілу. На щастя, жителі Запоріжжя не постраждали", - йдеться в повідомленні.



Малашко наголосив, що потрібно



"Ворог воює з мирними людьми в тилу, доки наші захисники вибивають окупантів з нашої землі. Тримаймося! Разом до перемоги!" - зазначив він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ворог завдав удару по Запоріжжю.Про це повідомив голова Запорізької ОВА"Снаряди С-300 влучили в об'єкт інфраструктури в багатотисячному місті посеред дня. Сталося загоряння однієї з будівель. Фахівці працюють над ліквідацією наслідків обстрілу. На щастя, жителі Запоріжжя не постраждали", - йдеться в повідомленні.Малашко наголосив, що потрібно зберігати інформаційну тишу , аби не коригувати рашистів."Ворог воює з мирними людьми в тилу, доки наші захисники вибивають окупантів з нашої землі. Тримаймося! Разом до перемоги!" - зазначив він.

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