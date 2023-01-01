Росія вдарила зі С-300 по Запоріжжю: горить об'єкт інфраструктури
Сьогодні, 15:38
Ворог завдав удару по Запоріжжю.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.
"Снаряди С-300 влучили в об'єкт інфраструктури в багатотисячному місті посеред дня. Сталося загоряння однієї з будівель. Фахівці працюють над ліквідацією наслідків обстрілу. На щастя, жителі Запоріжжя не постраждали", - йдеться в повідомленні.
Малашко наголосив, що потрібно зберігати інформаційну тишу, аби не коригувати рашистів.
"Ворог воює з мирними людьми в тилу, доки наші захисники вибивають окупантів з нашої землі. Тримаймося! Разом до перемоги!" - зазначив він.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.
"Снаряди С-300 влучили в об'єкт інфраструктури в багатотисячному місті посеред дня. Сталося загоряння однієї з будівель. Фахівці працюють над ліквідацією наслідків обстрілу. На щастя, жителі Запоріжжя не постраждали", - йдеться в повідомленні.
Малашко наголосив, що потрібно зберігати інформаційну тишу, аби не коригувати рашистів.
"Ворог воює з мирними людьми в тилу, доки наші захисники вибивають окупантів з нашої землі. Тримаймося! Разом до перемоги!" - зазначив він.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Бахмутському напрямку українські воїни повернули раніше окуповані території, – генерал Сирський
Сьогодні, 15:43
Росія вдарила зі С-300 по Запоріжжю: горить об'єкт інфраструктури
Сьогодні, 15:38
На Запоріжжі загинув Герой з Волині Дмитро Кондратович
Сьогодні, 15:21
«Не викладайте у Телеграмі новини з фронту «день у день»: росія одразу накриває наших», – Маляр
Сьогодні, 15:14
Медіа