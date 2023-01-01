У селищі на Волині облаштували гігантську шашкову дошку. ФОТО





Про це повідомили у Старовижівській селищній раді.



"Шашки в центрі Старої Вижівки. В центрі селища, біля фонтану, облаштовано шашкову дошку, де бажаючі можуть з цікавістю провести своє дозвілля. Запрошуємо всіх!", - йдеться у дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Цікаву зону відпочинку створили у Старій Вижівці: у центрі селища, біля фонтану, облаштували шашкову дошку. Всі бажаючі можуть з цікавістю провести своє дозвілля.Про це повідомили у Старовижівській селищній раді."Шашки в центрі Старої Вижівки. В центрі селища, біля фонтану, облаштовано шашкову дошку, де бажаючі можуть з цікавістю провести своє дозвілля. Запрошуємо всіх!", - йдеться у дописі.

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