У селищі на Волині облаштували гігантську шашкову дошку. ФОТО

У селищі на Волині облаштували гігантську шашкову дошку. ФОТО
Цікаву зону відпочинку створили у Старій Вижівці: у центрі селища, біля фонтану, облаштували шашкову дошку. Всі бажаючі можуть з цікавістю провести своє дозвілля.

Про це повідомили у Старовижівській селищній раді.

"Шашки в центрі Старої Вижівки. В центрі селища, біля фонтану, облаштовано шашкову дошку, де бажаючі можуть з цікавістю провести своє дозвілля. Запрошуємо всіх!", - йдеться у дописі.

У селищі на Волині облаштували гігантську шашкову дошку. ФОТО

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