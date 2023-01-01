Відремонтували міст, який з’єднує Волинь і Львівщину. ФОТО

Відремонтували міст, який з’єднує Волинь і Львівщину. ФОТО
На автомобільній дорозі Р-15 Ковель – Володимир-Волинський – Червоноград – Жовква завершили ремонт моста через річку Болотня поблизу населеного пункту Сілець. Тепер рух автомобілів через споруду відкритий в обох напрямках.

Про це повідомляє Служба автомобільних доріг у Львівській області.

Автошлях Р-15 має високе соціальне значення для Львівської та Волинської областей. Ця дорога не лише з’єднує між собою ці два регіони, це також і туристичний напрямок. Оскільки він є маршрутом до Шацьких озер та Жовківського замку.

«Переправу зведено у 1960 році, а у 1975 році проведено реконструкцію споруди. З того часу жодних робіт з капітального ремонту чи реконструкції не проводили. Через суттєве навантаження на міст впродовж 48 років відбулося руйнування та розходження балок, деформація опор, пошкодження перильного та бар’єрного огородження. Крім цього, на мості була відсутня належна гідроізоляція, без якої споруда у високому вологому середовищі зазнає швидкого руйнування. Після проведення фахівцями обстеження 30-метрової споруди виявлено, що міст є обмежено працездатний та перебуває у ІV експлуатаційному стані», – зазначив керівник Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Львівській області Олег Береза.

Під час ремонту виконані такі роботи: посилення балок прогонової будови та відновлення їх захисного шару; встановлено шафову (підпірну) стінку; влаштовано перехідні плити; проведені роботи з армування накладної плити та влаштовано накладну плиту; встановлені тротуари; влаштовано гідроізоляцію; устелено конструктивні шари асфальтобетонного дорожнього покриття; влаштовано перильне та бар’єрне огородження; нанесено дорожню розмітку; встановлені дорожні знаки.

Крім цього, спеціалісти ДержДорНДІ провели обстеження відремонтованої споруди і тепер її буде переведено в ІІ експлуатаційний стан.

Ремонтні роботи виконані в рамках експлуатаційного утримання споруди. На об’єкті працювала підрядна організація ТОВ «Автомагістраль – Південь».

Відремонтували міст, який з’єднує Волинь і Львівщину. ФОТО


Відремонтували міст, який з’єднує Волинь і Львівщину. ФОТО


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