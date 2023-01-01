Понад дві доби пробула у лісі: на Волині розшукали пенсіонерку, яка заблукала під час збирання ягід

Понад дві доби пробула у лісі: на Волині розшукали пенсіонерку, яка заблукала під час збирання ягід
78-річна мешканка села Колодії, що на Маневиччині, ще у неділю, 9 липня, зранку пішла в ліс по чорниці та не повернулася. Зв’язок із нею відсутній. Сьогодні жінку вдалося розшукати.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.

До пошуків правоохоронці орієнтували необхідну кількість нарядів поліції, залучили місцеве населення й лісову охорону, працювали також спеціалістів з квадрокоптерами.

Завдяки злагодженим діям, жінку вдалося розшукати сьогодні зранку. Понад дві доби вона пробула у лісі. На щастя, з пенсіонеркою все гаразд, нині її життю та здоров’ю нічого не загрожує.

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