Понад дві доби пробула у лісі: на Волині розшукали пенсіонерку, яка заблукала під час збирання ягід

78-річна мешканка села Колодії, що на Маневиччині, ще у неділю, 9 липня, зранку пішла в ліс по чорниці та не повернулася. Зв’язок із нею відсутній. Сьогодні жінку вдалося розшукати.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.До пошуків правоохоронці орієнтували необхідну кількість нарядів поліції, залучили місцеве населення й лісову охорону, працювали також спеціалістів з квадрокоптерами.Завдяки злагодженим діям, жінку вдалося розшукати сьогодні зранку. Понад дві доби вона пробула у лісі. На щастя, з пенсіонеркою все гаразд, нині її життю та здоров’ю нічого не загрожує.