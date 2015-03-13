Через «Устилуг» 23-річна водійка хотіла провезти контрабандні цигарки в паливному баку
Сьогодні, 17:11
Майже пів тисячі пачок сигарет намагалася приховано перевезти через українсько-польський кордон мешканка Волині.
Про це повідомили у пресслужбі Волинського прикордонного загону.
Тютюнові вироби знайшли прикордонники у пункті пропуску «Устилуг» під час огляду легкового автомобіля, яким 23-річна водійка слідувала до Польщі. За допомогою ручного сканера Viderey PX1 наряд виявив сторонні вкладення у паливному баку автівки. Звідки оглядовими дістали 480 пачок безакцизних цигарок.
Тютюнові вироби та транспортний засіб встановленим порядком вилучили працівники митниці. Загальна сума вилученого - понад 180 тисяч гривень.
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Про це повідомили у пресслужбі Волинського прикордонного загону.
Тютюнові вироби знайшли прикордонники у пункті пропуску «Устилуг» під час огляду легкового автомобіля, яким 23-річна водійка слідувала до Польщі. За допомогою ручного сканера Viderey PX1 наряд виявив сторонні вкладення у паливному баку автівки. Звідки оглядовими дістали 480 пачок безакцизних цигарок.
Тютюнові вироби та транспортний засіб встановленим порядком вилучили працівники митниці. Загальна сума вилученого - понад 180 тисяч гривень.
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