Через «Устилуг» 23-річна водійка хотіла провезти контрабандні цигарки в паливному баку

Через «Устилуг» 23-річна водійка хотіла провезти контрабандні цигарки в паливному баку
Майже пів тисячі пачок сигарет намагалася приховано перевезти через українсько-польський кордон мешканка Волині.

Про це повідомили у пресслужбі Волинського прикордонного загону.

Тютюнові вироби знайшли прикордонники у пункті пропуску «Устилуг» під час огляду легкового автомобіля, яким 23-річна водійка слідувала до Польщі. За допомогою ручного сканера Viderey PX1 наряд виявив сторонні вкладення у паливному баку автівки. Звідки оглядовими дістали 480 пачок безакцизних цигарок.

Тютюнові вироби та транспортний засіб встановленим порядком вилучили працівники митниці. Загальна сума вилученого - понад 180 тисяч гривень.


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Теги: Устилуг, водійка, цигарки
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