29-річного волинянина судитимуть за побиття матері до смерті

29-річного волинянина судитимуть за побиття матері до смерті
Прокурори Ковельської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про заподіяння 29-річним жителем селища Ратне матері тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили її смерть.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

Слідство встановило, що удень 14 квітня 2023 року раніше судимий нетверезий чоловік під час конфлікту жорстоко побив рідну людину, завдавши травм, від яких вона померла.

Відтоді він перебував під вартою, а невдовзі постане перед судом.

Довідково: санкцією ч.2 ст. 121 КК України за заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, що спричинило смерть потерпілого, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

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Теги: Волинянин, побиття, матір, прокуратура
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