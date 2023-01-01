«Нульове» розмитнення авто: одна із категорій українців зможе ввозити машини без мита
Сьогодні, 17:45
У Верховній раді зареєстрували законопроєкт, який дозволить учасникам бойових дій ввозити автомобілі без мита.
Про це під час телемарафону повідомив член Комітету з питань бюджету Павло Бакунець, - пише ТСН.
"У Верховній Раді вже зареєстровано законопроект, під яким підписалися десятки народних депутатів, про те, щоб люди з посвідченням учасника бойових дій ввозили автомобілі з-за кордону без сплати ввізного мита – так би мовити "нульове розмитнення". Це допоможе їм використовувати авто у власних потребах: чи на фронті, чи повертатитися додому", - сказав він.
Він додав, що на Погоджувальній раді поставить вимогу, аби цей законопроєкт внесли на розгляд Верховної Ради.
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Про це під час телемарафону повідомив член Комітету з питань бюджету Павло Бакунець, - пише ТСН.
"У Верховній Раді вже зареєстровано законопроект, під яким підписалися десятки народних депутатів, про те, щоб люди з посвідченням учасника бойових дій ввозили автомобілі з-за кордону без сплати ввізного мита – так би мовити "нульове розмитнення". Це допоможе їм використовувати авто у власних потребах: чи на фронті, чи повертатитися додому", - сказав він.
Він додав, що на Погоджувальній раді поставить вимогу, аби цей законопроєкт внесли на розгляд Верховної Ради.
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