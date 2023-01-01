Воїну з Волині Роману Букалу присвоїли звання Героя України посмертно

Роману Букалу присвоїли звання Героя України.



Про це пише газета



Відповідний Указ видав президент України якраз у 500 день повномасштабної війни.



Таким чином Глава держави відреагував на електронну петицію, яку оприлюднив на сайті Офіційного інтернет-представництва президента України 16 січня 2023 року Віктор Ісюк. Документ набрав понад необхідні 25 тисяч голосів. Тож Володимир Зеленський розглянув петицію та видав Указ «Про присвоєння Роману Букалу звання Герой України».



Нагадаємо, камінь-каширець Роман Букало, боєць Сил спеціальних операцій ЗСУ,



Молодий чоловік із 2014 року воював на сході України в складі 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. Був оборонцем Луганського аеропорту, брав участь у запеклих боях поблизу Станиці Луганської тощо.



Після закінчення контракту, з 2017 року житель райцентру повернувся до мирного життя. Однак коли розпочалося повномасштабне вторгнення, уже 24 лютого 2022-го вирушив додому із Німеччини, де на той час перебував. І вже за кілька днів у складі добровольчого українського корпусу «Правий сектор» обороняв Київ, потім аеропорт у Жулянах. Через деякий час пройшов відбір і підготовку до лав Сил спеціальних операцій ЗСУ, де і ніс службу до того, як підступний ворог нещадно обірвав його життя.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Загиблому Герою з Каменя-Каширськогоприсвоїли звання Героя України.Про це пише газета "Нове життя" Відповідний Указ видав президент України якраз у 500 день повномасштабної війни.Таким чином Глава держави відреагував на електронну петицію, яку оприлюднив на сайті Офіційного інтернет-представництва президента України 16 січня 2023 року. Документ набрав понад необхідні 25 тисяч голосів. Тожрозглянув петицію та видав Указ «Про присвоєння Роману Букалу звання Герой України».Нагадаємо, камінь-каширець Роман Букало, боєць Сил спеціальних операцій ЗСУ, загинув 17 грудня 2022 року під час виконання завдання із визволення острова Великий Потьомкінський на Херсонщині. Всього кілька днів залишалося до його дня народження: 29 грудня йому виповнилося б 28 років.Молодий чоловік із 2014 року воював на сході України в складі 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. Був оборонцем Луганського аеропорту, брав участь у запеклих боях поблизу Станиці Луганської тощо.Після закінчення контракту, з 2017 року житель райцентру повернувся до мирного життя. Однак коли розпочалося повномасштабне вторгнення, уже 24 лютого 2022-го вирушив додому із Німеччини, де на той час перебував. І вже за кілька днів у складі добровольчого українського корпусу «Правий сектор» обороняв Київ, потім аеропорт у Жулянах. Через деякий час пройшов відбір і підготовку до лав Сил спеціальних операцій ЗСУ, де і ніс службу до того, як підступний ворог нещадно обірвав його життя.

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