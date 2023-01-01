Білоруський загальнонаціональний телеканал поширює неправду про пенсії в Україні

Білоруський телеканал «Загальнонаціональне телебачення» (ОНТ) щоденно поширює вигідну для росії пропаганду. У стрічці новин на сайті телеканалу, а також в ефірі один за одним повторюють меседжі кремля. Один із таких меседжів – «в Україні все погано».Цього разу цю тезу вирішили підкріпити неправдивими новинами про те, що нібито пенсіонерів в Україні почнуть лишати без заслужених виплат (пенсій). Для озвучування цього неправдивого наративу використали колишнього прем'єр-міністра України(часів), який зараз живе в росії і є рупором ворожої пропаганди.У своїй «новині» телеканал «ОНТ» посилається на повідомлення у телеграм-каналі Азарова, в якому той переконує, що «києвскій рєжим прідумал новий спосаб лішить тисячі украінскіх пенсіанєрав пєнсіонних виплат». Аргументує Азаров свою тезу тим, що нібито з 1 вересня українські пенсіонери змушені будуть регулярно відвідувати відділення банків, щоб підтвердити свою особу. Інакше, мовляв, банківські картки для виплат блокуватимуть.До публікації пропагандист додав скріни із публікації «Ощадбанку». Тож таким вчином вдалося розшукати першоджерело інформації.6 липня «Ощадбанк»на своєму сайті інформацію, у якій повідомив, що у зв’язку з закінченням карантину, пов’язаного з поширенням COVID-19, з 01.09.2023 банк поновлює проведення фізичної ідентифікації пенсіонерів та одержувачів соціальної (адресної) допомоги з числа внутрішньо переміщених осіб.Наголошуємо, що йдеться лише про пенсіонерів та одержувачів соцдопомоги, що є внутрішньо переміщеними особами.У повідомленні банку нагадують, що, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №637 від 05.11.2014, пенсіонерам – внутрішньо переміщеним особам, які мають електронне пенсійне посвідчення (ЕПП), та одержувачам соціальної (адресної) допомоги – внутрішньо переміщеним особам необхідно проходити фізичну ідентифікацію в будь-якому відділенні «Ощадбанку» кожні шість місяців. Ця норма не діяла під час дії карантину й наразі її знову застосуватимуть.У банку додають, що за відсутності проходження фізичної ідентифікації одержувачами пенсій або соціальних виплат з числа внутрішньо переміщених осіб «Ощадбанк» зупинятиме видаткові операції за картковим рахунком. Після проходження внутрішньо переміщеною особою фізичної ідентифікації за встановленою процедурою видаткові операції за рахунком автоматично розблоковуються банком не пізніше наступного календарного дня.Азаров запевняє, що через потребу прийти у банк раз на 6 місяців, люди, які виїхали з України через війну, залишаться без виплат із заблокованими картками.Але, якМіністерство соціальної політики України, до фізичної ідентифікації прирівнюється авторизація в особистому електронному кабінеті на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України за допомогою віддаленого кваліфікованого електронного підпису „Дія.Підпис” („Дія ID”), створеного за допомогою мобільного додатка Єдиного державного вебпорталу електронних послуг згідно з вимогами Порядку реалізації експериментального проекту щодо використання віддаленого кваліфікованого електронного підпису , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 вересня 2020 р. № 785 „Про реалізацію експериментального проекту щодо використання віддаленого кваліфікованого електронного підпису”.Тож, білоруська пропаганда вкотре, використовуючи рупори кремля, намагалася вкинути у інформаційне поле наратив «в Україні все погано», спекулюючи на тригерній для багатьох темі – пенсіях. Насправді ж, твердження про те, що частину пенсіонерів залишать без заслужених виплат – неправдиве.На жаль, частина населення волинського прикордоння досі маєі, не завжди маючи доступ до українських телеканалів, споживає інформацію із білоруських медіа.