У Луцьку патрульні допомогли жінці, яку покусав собака. ВІДЕО
Сьогодні, 18:25
У Луцьку патрульні надали допомогу жінці, яку покусав собака.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Учора, 10 липня, близько 22-ї години, луцьким патрульним надійшло повідомлення від громадянки про те, що на вулиці Конякіна вона отримала травми через укус собаки. Інспектори вирушили за вказаною адресою.
Прибувши на місце, охоронці порядку і справді виявили заявницю з ранами на руці. Патрульні промили їх, обробили антисептичним засобом та забинтували кінцівку. Невдовзі на місце приїхала швидка допомога, яка надала панянці кваліфіковану допомогу.
З’ясувалося, напередодні ця жінка вийшла у двір, щоб погуляти зі своїм псом. Несподівано тварина вирвалася та побігла до сусідського собаки породи ротвейлер, якого теж саме вигулював господар. Між чотирилапими виникла сутичка, і жінка, розбороняючи тварин, отримала укуси.
Писати заяву щодо цього інциденту громадянка відмовилася. Тож, з господарем ротвейлера патрульні провели профілактичну бесіду.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Учора, 10 липня, близько 22-ї години, луцьким патрульним надійшло повідомлення від громадянки про те, що на вулиці Конякіна вона отримала травми через укус собаки. Інспектори вирушили за вказаною адресою.
Прибувши на місце, охоронці порядку і справді виявили заявницю з ранами на руці. Патрульні промили їх, обробили антисептичним засобом та забинтували кінцівку. Невдовзі на місце приїхала швидка допомога, яка надала панянці кваліфіковану допомогу.
З’ясувалося, напередодні ця жінка вийшла у двір, щоб погуляти зі своїм псом. Несподівано тварина вирвалася та побігла до сусідського собаки породи ротвейлер, якого теж саме вигулював господар. Між чотирилапими виникла сутичка, і жінка, розбороняючи тварин, отримала укуси.
Писати заяву щодо цього інциденту громадянка відмовилася. Тож, з господарем ротвейлера патрульні провели профілактичну бесіду.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Депортація до Сибіру та конфіскація майна: на Херсонщині окупанти погрожують населенню у разі відсутності паспорта рф, – Генштаб
Сьогодні, 18:41
У Луцьку патрульні допомогли жінці, яку покусав собака. ВІДЕО
Сьогодні, 18:25
«Нульове» розмитнення авто: одна із категорій українців зможе ввозити машини без мита
Сьогодні, 17:45
Медіа