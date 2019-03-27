У Луцьку патрульні допомогли жінці, яку покусав собака. ВІДЕО

У Луцьку патрульні надали допомогу жінці, яку покусав собака.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.Учора, 10 липня, близько 22-ї години, луцьким патрульним надійшло повідомлення від громадянки про те, що на вулиці Конякіна вона отримала травми через укус собаки. Інспектори вирушили за вказаною адресою.Прибувши на місце, охоронці порядку і справді виявили заявницю з ранами на руці. Патрульні промили їх, обробили антисептичним засобом та забинтували кінцівку. Невдовзі на місце приїхала швидка допомога, яка надала панянці кваліфіковану допомогу.З’ясувалося, напередодні ця жінка вийшла у двір, щоб погуляти зі своїм псом. Несподівано тварина вирвалася та побігла до сусідського собаки породи ротвейлер, якого теж саме вигулював господар. Між чотирилапими виникла сутичка, і жінка, розбороняючи тварин, отримала укуси.Писати заяву щодо цього інциденту громадянка відмовилася. Тож, з господарем ротвейлера патрульні провели профілактичну бесіду.