У Луцьку патрульні допомогли жінці, яку покусав собака. ВІДЕО

У Луцьку патрульні допомогли жінці, яку покусав собака. ВІДЕО
У Луцьку патрульні надали допомогу жінці, яку покусав собака.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Учора, 10 липня, близько 22-ї години, луцьким патрульним надійшло повідомлення від громадянки про те, що на вулиці Конякіна вона отримала травми через укус собаки. Інспектори вирушили за вказаною адресою.

Прибувши на місце, охоронці порядку і справді виявили заявницю з ранами на руці. Патрульні промили їх, обробили антисептичним засобом та забинтували кінцівку. Невдовзі на місце приїхала швидка допомога, яка надала панянці кваліфіковану допомогу.

З’ясувалося, напередодні ця жінка вийшла у двір, щоб погуляти зі своїм псом. Несподівано тварина вирвалася та побігла до сусідського собаки породи ротвейлер, якого теж саме вигулював господар. Між чотирилапими виникла сутичка, і жінка, розбороняючи тварин, отримала укуси.

Писати заяву щодо цього інциденту громадянка відмовилася. Тож, з господарем ротвейлера патрульні провели профілактичну бесіду.

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Теги: Луцьк, собака, патрульні, укус
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