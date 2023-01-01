У 33-річної волинянки з повіки видалили 11-сантиметрового гельмінта

У Луцькому районі у 33-річної пацієнтки видалили 11,3-сантиметрового паразита з лівої нижньої повіки.Про це повідомили у Волинськоиму обласному центрі контролю та профілактики хвороб.Гельмінт був доставлений у мікробіологічну лабораторію ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ», де було ідентифіковано збудник дирофіляріозу. Це другий випадок цього захворювання в області у 2023 році.Наразі хвора почувається задовільно, в осередку захворювання проведене комплексне епідеміологічне розслідування. В ході котрого було встановлено, що хвора ще в березні 2022 року відчула свербіж шкіри на шиї з правого боку, де помітила округле, червоне, пальпаторно болюче утворення.Дане утворення щодня протягом тижня змінювало місце розташування на шиї і в кінцевому результаті зникло. Влітку, восени та взимку ніяких схожих утворень на тілі не спостерігалося. На початку весни 2023 року з`явилось утворення того ж характеру на нижній ділянці живота: червоне, свербляче і пальпаторно болюче. Через 3-4 дні зникло, але з`явилось на лівій руці і зміщувалося протягом 5 днів, потім 3 дні було розташоване на правій руці. За кілька днів після цього розпочалися сильні головні болі.Через деякий час утворення відчувалося на потиличній частині голови, яке протягом 3 днів перемістилося на лобну частину, де було у ниткоподібній формі і викликало свербіж і болючість при натисканні. Потім утворення зникло та за кілька днів напухла ліва верхня повіка, ввечері припухлість перемістилася на нижню повіку.При огляді внутрішньої поверхні нижньої повіки в дзеркалі вона побачила гельмінта. Жінка звернулась в офтальмологічне відділення, де в ургентному порядку було видалено паразита та направлено на дослідження у мікробіологічну лабораторію ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ».Дирофіляріоз — небезпечне гельмінтозне захворювання собак і кішок (іноді – людей), що викликається нематодами. Зараження тварин і людей відбувається через укус комарів, які разом з кров’ю переносять личинкову стадію гельмінта (мікрофілярії) від зараженої особини. Безпосередньо від тварин людина не заражається.