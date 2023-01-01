Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 12 липня
Сьогодні, 20:00
У середу, 12 липня, на Волині очікується мінлива хмарність. Вночі без опадів. Вдень місцями невеликий короткочасний дощ, гроза.
Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 25-30°.
За даними Sinoptik, у Луцьку ясне небо вранці затягнеться хмарами у середині дня, погода буде похмурою до самого вечора. Без опадів.
Народний прогноз погоди: 12 липня відзначається день пам'яті славних і всехвальних первоверховних святих апостолів Петра і Павла. Цей день вважається верхівкою літа. Наші пращури помітили, якщо ясно на Петрів день – рік буде хорошим, а якщо дощ – 40 днів ще буде негода. Найчастіше цей день сухий, спекотний, світлий. З цього приводу існувала приказка: "Петро-Павло жару додали". Якщо зозуля кує після Петрового дня, то, значить, літо буде хороше, довге і сніг нескоро випаде.
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Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 25-30°.
За даними Sinoptik, у Луцьку ясне небо вранці затягнеться хмарами у середині дня, погода буде похмурою до самого вечора. Без опадів.
Народний прогноз погоди: 12 липня відзначається день пам'яті славних і всехвальних первоверховних святих апостолів Петра і Павла. Цей день вважається верхівкою літа. Наші пращури помітили, якщо ясно на Петрів день – рік буде хорошим, а якщо дощ – 40 днів ще буде негода. Найчастіше цей день сухий, спекотний, світлий. З цього приводу існувала приказка: "Петро-Павло жару додали". Якщо зозуля кує після Петрового дня, то, значить, літо буде хороше, довге і сніг нескоро випаде.
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