Головний ДСНСник Волині склав повноваження

Очільник ГУ ДСНС у Волинській областісклав повноваження.Про це повідомили в ГУ ДСНС у Волинській області.11 липня з робочим візитом на Волинь прибув заступник Голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій, який подякував за багаторічну службу генерал-майору служби цивільного захисту Володимиру Грушовінчуку, який відучора склав повноваження очільника Головного управління ДСНС України у Волинській області.Тимчасовим виконувачем обов’язків начальника ГУ ДСНС України у Волинській області призначено Сергія Демидюка.Володимир Грушовінчук народився 7 липня 1962 року в селі Байківці Ковельського району Волинської області. Службу в органах внутрішніх справ розпочав в 1979 році курсантом Черкаського пожежно-технічного училища МВС СРСР. Працював у пожежній службі в Київській області на різних посадах. З 2000 року працює на Волині на керівних посадах. У 2008 році отримав звання генерал-майор. У 2013 році після реорганізації призначений на посаду начальника управління ДСНС України у Волинській області.