Головний ДСНСник Волині склав повноваження

Головний ДСНСник Волині склав повноваження
Очільник ГУ ДСНС у Волинській області Володимир Грушовінчук склав повноваження.

Про це повідомили в ГУ ДСНС у Волинській області.

11 липня з робочим візитом на Волинь прибув заступник Голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій Володимир Демчук, який подякував за багаторічну службу генерал-майору служби цивільного захисту Володимиру Грушовінчуку, який відучора склав повноваження очільника Головного управління ДСНС України у Волинській області.

Тимчасовим виконувачем обов’язків начальника ГУ ДСНС України у Волинській області призначено Сергія Демидюка.

Довідка:
Володимир Грушовінчук народився 7 липня 1962 року в селі Байківці Ковельського району Волинської області. Службу в органах внутрішніх справ розпочав в 1979 році курсантом Черкаського пожежно-технічного училища МВС СРСР. Працював у пожежній службі в Київській області на різних посадах. З 2000 року працює на Волині на керівних посадах. У 2008 році отримав звання генерал-майор. У 2013 році після реорганізації призначений на посаду начальника управління ДСНС України у Волинській області.

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Теги: Волинь, ДСНС, повноваження
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