На Волині будують друге модульне укриття для учнів. ВІДЕО

У Світязькому ліцеї облаштовують модульне укриття для школярів. У ньому можуть поміститися 150 дітей.Світязький ліцей – найбільший освітній заклад у громаді, де навчаються 320 учнів, розповівначальник відділу освіти Шацької громадиЗі слів Анатолія Пеха, побудова модульного укриття дозволить ліцею працювати очно у дві зміни.Укриття будуть на подвір'ї освітнього закладу. Його довжина – 40 сантиметрів. Уся конструкція складається з модульних бетонних блоків. Зверху планують зробити метровий насип із землі."Надалі тут будуть розмішені санітарні кімнати, буде проведено електроенергію, водопостачання, будуть лавки для комірного перерубування дітей у випадку повітряної тривоги", – додав начальник відділу освіти Шацької громади Анатолій Пех.Як розповіла директорка Світязького ліцею, на будівництво укриття з бюджету громади витратили майже чотири мільйони гривень. "Попередньо аналізували бюджетні пропозиції і ця – одна з найкращих. Якщо казати про будівництво наземних укриттів, то це потребувало б значно більших грошей", – сказала директорка.Завершити облаштування модульного укриття у Світязькому ліцеї планують у серпні.Нагадаємо, модульних укриттів у школах області поки лише два. Ще одне зводять у Колодяжненській громаді.