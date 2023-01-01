На Волині будують друге модульне укриття для учнів. ВІДЕО
Сьогодні, 21:35
У Світязькому ліцеї облаштовують модульне укриття для школярів. У ньому можуть поміститися 150 дітей.
Світязький ліцей – найбільший освітній заклад у громаді, де навчаються 320 учнів, розповів Суспільному начальник відділу освіти Шацької громади Анатолій Пех.
Зі слів Анатолія Пеха, побудова модульного укриття дозволить ліцею працювати очно у дві зміни.
Укриття будуть на подвір'ї освітнього закладу. Його довжина – 40 сантиметрів. Уся конструкція складається з модульних бетонних блоків. Зверху планують зробити метровий насип із землі.
"Надалі тут будуть розмішені санітарні кімнати, буде проведено електроенергію, водопостачання, будуть лавки для комірного перерубування дітей у випадку повітряної тривоги", – додав начальник відділу освіти Шацької громади Анатолій Пех.
Як розповіла директорка Світязького ліцею Тетяна Натальчук, на будівництво укриття з бюджету громади витратили майже чотири мільйони гривень. "Попередньо аналізували бюджетні пропозиції і ця – одна з найкращих. Якщо казати про будівництво наземних укриттів, то це потребувало б значно більших грошей", – сказала директорка.
Завершити облаштування модульного укриття у Світязькому ліцеї планують у серпні.
Нагадаємо, модульних укриттів у школах області поки лише два. Ще одне зводять у Колодяжненській громаді.
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Світязький ліцей – найбільший освітній заклад у громаді, де навчаються 320 учнів, розповів Суспільному начальник відділу освіти Шацької громади Анатолій Пех.
Зі слів Анатолія Пеха, побудова модульного укриття дозволить ліцею працювати очно у дві зміни.
Укриття будуть на подвір'ї освітнього закладу. Його довжина – 40 сантиметрів. Уся конструкція складається з модульних бетонних блоків. Зверху планують зробити метровий насип із землі.
"Надалі тут будуть розмішені санітарні кімнати, буде проведено електроенергію, водопостачання, будуть лавки для комірного перерубування дітей у випадку повітряної тривоги", – додав начальник відділу освіти Шацької громади Анатолій Пех.
Як розповіла директорка Світязького ліцею Тетяна Натальчук, на будівництво укриття з бюджету громади витратили майже чотири мільйони гривень. "Попередньо аналізували бюджетні пропозиції і ця – одна з найкращих. Якщо казати про будівництво наземних укриттів, то це потребувало б значно більших грошей", – сказала директорка.
Завершити облаштування модульного укриття у Світязькому ліцеї планують у серпні.
Нагадаємо, модульних укриттів у школах області поки лише два. Ще одне зводять у Колодяжненській громаді.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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