На Волині будують друге модульне укриття для учнів. ВІДЕО

На Волині будують друге модульне укриття для учнів. ВІДЕО
У Світязькому ліцеї облаштовують модульне укриття для школярів. У ньому можуть поміститися 150 дітей.

Світязький ліцей – найбільший освітній заклад у громаді, де навчаються 320 учнів, розповів Суспільному начальник відділу освіти Шацької громади Анатолій Пех.

Зі слів Анатолія Пеха, побудова модульного укриття дозволить ліцею працювати очно у дві зміни.

Укриття будуть на подвір'ї освітнього закладу. Його довжина – 40 сантиметрів. Уся конструкція складається з модульних бетонних блоків. Зверху планують зробити метровий насип із землі.

"Надалі тут будуть розмішені санітарні кімнати, буде проведено електроенергію, водопостачання, будуть лавки для комірного перерубування дітей у випадку повітряної тривоги", – додав начальник відділу освіти Шацької громади Анатолій Пех.

Як розповіла директорка Світязького ліцею Тетяна Натальчук, на будівництво укриття з бюджету громади витратили майже чотири мільйони гривень. "Попередньо аналізували бюджетні пропозиції і ця – одна з найкращих. Якщо казати про будівництво наземних укриттів, то це потребувало б значно більших грошей", – сказала директорка.

Завершити облаштування модульного укриття у Світязькому ліцеї планують у серпні.

Нагадаємо, модульних укриттів у школах області поки лише два. Ще одне зводять у Колодяжненській громаді.


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Теги: Волинь, Світязь, укриття
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