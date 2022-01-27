На Волині скажений домашній кіт покусав жінку та двох дітей. ВІДЕО
Сьогодні, 22:13
Волинянку Наталію Ващук з села Кисилин Локачинської громади та двох її дітей покусав домашній кіт.
У тварини згодом підтвердили сказ, - повідомляє Суспільне.
Жінка розповіла: ймовірно Мурлика, який жив у родині шість років, покусала лисиця.
"Був хороший, лагідний котик, ніколи не дряпався. Покусав спочатку дітей, він два дні дивно поводився: ходив слідом, нявкав дуже, ніби, як просив допомогу, я нагнулася до нього, а він скочив на руку, ледь встигла віддерти, а він продовжував кидатися", – пригадує Наталія Ващук.
Спіймати кота допоміг односелець. Жінка викликала швидку, а наступного дня помітила, що рана від укусу загноїлася.
Викликали швидку, медики приїхали та обробили рани, каже Наталія. "Я в лікарню, дітей у дитячу обласну. Ми отримали щеплення, я отримала все лікування", – говорить волинянка.
За декілька днів після нападу кіт помер. Сказ у нього підтвердили ветеринари. Вдома і на подвір'ї родини провели дезінфекцію. Після виявлення сказу карантинні обмеження в Кисилині діятиму два місяці. Ветеринари безплатно щепили 50 котів та собак, які живуть у селі.
Як розповів завідувач Локачинського відділу Держпродспоживслужби Анатолій Левицький, останнім часом у громаді зросла популяція лисиць.
"Останні два роки заборонено полювання, також не робиться пероральна вакцинація, бо війна, а раніше вакцина скидалася по лісових угіддях, полях", – додав фахівець.
Староста Кисилинського округу Павло Ляшук каже, що відловити лисів на території старостинського округу неможливо: "Щоб провести таку акцію, - треба провести на території всієї України, бо це дика тварина: сьогодні вона тут, завтра у сусідніх селах".
Загалом у 2023-му на Волині реєстрували 24 пункти захворювання тварин на сказ, – розповіла головна спеціалістка відділу Держпродспоживслужби Волині Анна Синя. "Станом на зараз із усіх неблагополучних пунктів – 16 оздоровили, лишається вісім", – додала вона.
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У тварини згодом підтвердили сказ, - повідомляє Суспільне.
Жінка розповіла: ймовірно Мурлика, який жив у родині шість років, покусала лисиця.
"Був хороший, лагідний котик, ніколи не дряпався. Покусав спочатку дітей, він два дні дивно поводився: ходив слідом, нявкав дуже, ніби, як просив допомогу, я нагнулася до нього, а він скочив на руку, ледь встигла віддерти, а він продовжував кидатися", – пригадує Наталія Ващук.
Спіймати кота допоміг односелець. Жінка викликала швидку, а наступного дня помітила, що рана від укусу загноїлася.
Викликали швидку, медики приїхали та обробили рани, каже Наталія. "Я в лікарню, дітей у дитячу обласну. Ми отримали щеплення, я отримала все лікування", – говорить волинянка.
За декілька днів після нападу кіт помер. Сказ у нього підтвердили ветеринари. Вдома і на подвір'ї родини провели дезінфекцію. Після виявлення сказу карантинні обмеження в Кисилині діятиму два місяці. Ветеринари безплатно щепили 50 котів та собак, які живуть у селі.
Як розповів завідувач Локачинського відділу Держпродспоживслужби Анатолій Левицький, останнім часом у громаді зросла популяція лисиць.
"Останні два роки заборонено полювання, також не робиться пероральна вакцинація, бо війна, а раніше вакцина скидалася по лісових угіддях, полях", – додав фахівець.
Староста Кисилинського округу Павло Ляшук каже, що відловити лисів на території старостинського округу неможливо: "Щоб провести таку акцію, - треба провести на території всієї України, бо це дика тварина: сьогодні вона тут, завтра у сусідніх селах".
Загалом у 2023-му на Волині реєстрували 24 пункти захворювання тварин на сказ, – розповіла головна спеціалістка відділу Держпродспоживслужби Волині Анна Синя. "Станом на зараз із усіх неблагополучних пунктів – 16 оздоровили, лишається вісім", – додала вона.
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