12 липня на Волині: гортаючи календар
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12 липня православна церква вшановує пам'ять святих Петра і Павла. Дата вважається однією з найбільш значущих у православному календарі. Свято також називається «Петрів день», «Петрівка», «Рибний день». Петро і Павло - перші апостоли в християнстві.
Цього дня у світі святкують Всесвітній день фотографа та Всесвітній день бортпровідника.
Сьогодні відзначають день народження журналістка Світлана Кирилова, уродженець Луцька, український письменник Павло Коробчук та директор Волинського коледжу культури й мистецтв імені І.Ф. Стравінського, заслужений працівник культури України Василь Панасюк.
Вітаємо їх, а також сьогоднішніх іменинників – Петрів, Павлів та Андріїв. Бажаємо усім міцного здоров’я, радості від життя та успіхів у праці.
Традиції святкування Петрового дня
Цей день називають Петровим розговінням, оскільки 12 липня закінчується Петрів піст. Традиційно в цей день влаштовували гулянки, хороводи, ярмарки. Селяни готувалися до збору сіна. Напередодні свята прибирали будинки, а в сам Петрів день не працювали.
Особливо шанується це свято у рибалок, адже святий Петро походить з рибальської сім'ї. Рибалки моляться апостолу і просять послати хороший улов. Часто свято зустрічають за риболовлею. Віряни в цей день можуть відвідати храм і попросити в апостолів здоров'я для рідних.
Що не можна робити в День Петра і Павла
• У цей день заборонена важка фізична праця. Роботу в саду і городі краще відкласти.
• Не можна лихословити, лаятися, сумувати 12 липня.
• У День Петра і Павла не слід укладати шлюб.
• Шити, в'язати, вишивати й займатися рукоділлям в цей день не можна.
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Цього дня у світі святкують Всесвітній день фотографа та Всесвітній день бортпровідника.
Сьогодні відзначають день народження журналістка Світлана Кирилова, уродженець Луцька, український письменник Павло Коробчук та директор Волинського коледжу культури й мистецтв імені І.Ф. Стравінського, заслужений працівник культури України Василь Панасюк.
Вітаємо їх, а також сьогоднішніх іменинників – Петрів, Павлів та Андріїв. Бажаємо усім міцного здоров’я, радості від життя та успіхів у праці.
Традиції святкування Петрового дня
Цей день називають Петровим розговінням, оскільки 12 липня закінчується Петрів піст. Традиційно в цей день влаштовували гулянки, хороводи, ярмарки. Селяни готувалися до збору сіна. Напередодні свята прибирали будинки, а в сам Петрів день не працювали.
Особливо шанується це свято у рибалок, адже святий Петро походить з рибальської сім'ї. Рибалки моляться апостолу і просять послати хороший улов. Часто свято зустрічають за риболовлею. Віряни в цей день можуть відвідати храм і попросити в апостолів здоров'я для рідних.
Що не можна робити в День Петра і Павла
• У цей день заборонена важка фізична праця. Роботу в саду і городі краще відкласти.
• Не можна лихословити, лаятися, сумувати 12 липня.
• У День Петра і Павла не слід укладати шлюб.
• Шити, в'язати, вишивати й займатися рукоділлям в цей день не можна.
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