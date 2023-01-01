Завтра на Волині зустрінуть загиблого Героя Петра Літвинця

Петра Літвинця.



Про це



"З важкої дороги, назавжди, повертається до дому "На Щиті" наш захисник, наш земляк, наш Герой, військовослужбовець, житель села Велимче Петро Літвинець. Тож гідно зустрічаємо 12 липня, по обіді (час буде уточнюватися) при в'їзді у село Велимче зі сторони села Теклине.



Живим коридором проводимо загиблого Героя до рідного порогу;



чин похорону 13 липня в Покровській церкві села Велимче;



по завершенні - хресна хода на кладовище, чин поховання на кладовищі села Велимче, урочище “Плав”.



Звертаємось до кожного, відкладіть всі нагальні справи та з честю зустріньте нашого Героя в рідному селі", - йдеться в повідомленні.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Завтра, 12 липня, на Волині зустрінуть загиблого воїнаПро це повідомили у Велимченській громаді."З важкої дороги, назавжди, повертається до дому "На Щиті" наш захисник, наш земляк, наш Герой, військовослужбовець, житель села Велимче Петро Літвинець. Тож гідно зустрічаємо 12 липня, по обіді (час буде уточнюватися) при в'їзді у село Велимче зі сторони села Теклине.Живим коридором проводимо загиблого Героя до рідного порогу;чин похорону 13 липня в Покровській церкві села Велимче;по завершенні - хресна хода на кладовище, чин поховання на кладовищі села Велимче, урочище “Плав”.Звертаємось до кожного, відкладіть всі нагальні справи та з честю зустріньте нашого Героя в рідному селі", - йдеться в повідомленні.

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