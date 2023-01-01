Зеленський прибув до Вільнюса

Зеленський прибув до Вільнюса
Президент України Володимир Зеленський прибув до Вільнюса для участі у заходах саміту НАТО.

Як передає власний кореспондент Укрінформу, про це повідомив присутнім на саміті журналістам прессекретар президента України Сергій Никифоров.

"Президент прибув до Вільнюса", - сказав він.

Раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг анонсував, що президент Зеленський долучиться до вечері лідерів країн-членів Альянсу.

У середу, 12 липня, відбудеться інавгураційне засідання нової Ради Україна-НАТО.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що у Вільнюсі без України обговорюються формулювання умов запрошення, навіть не членства в НАТО. Президент додав, що невизначеність – це слабкість, і він відверто обговорить це на саміті.

11-12 липня у Вільнюсі проходить саміт НАТО, під час якого Україна хоче отримати чіткі гарантії безпеки та зрозумілу перспективу членства в Альянсі.

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Теги: Росія, Україна, війна, НАТО, саміт
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