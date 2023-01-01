Через грозу відбулась детонація мін на Любешівщині: зруйнована дорога

Через грозу відбулась детонація мін на Любешівщині: зруйнована дорога
Сьогодні, 6 липня, о 6.30 під час грози внаслідок детонації мін відбулось руйнування автодороги в районі села Дольськ, що на Любешівщині.

Про це повідомив голова Любешівської громади Олег Кух.

"До уваги жителів сіл Дольськ, Гірки, Мукошин, Ветли. На місці працюють всі дотичні служби, сполучення відсутнє, доїзд можливий польовими та лісовими дорогами. Аналогічна ситуація о 13.45 в районі с. Гірки, проїзд неможливий", - йдеться в повідомленні.

Голова Любешівської громади зазначив, що постраждалих немає.

"Прошу з розумінням і терпінням поставитись до ситуації, яка склалася. Робота над усуненням наслідків триває, про завершення буде повідомлено додатково", - наголосив він.

Нагадаємо, що на Волині через грозу здетонували міни та утворилися вирви на дорогах. Відомо, що зазнала пошкоджень дорога від Шацька до Піщі. Проїзд ділянкою в районі села Затишшя наразі заблокований.

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Теги: Любешівщина, міни, детонація, гроза
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