Воїна з Волині Василя Карамача нагородили орденом «За мужність»

Василя Карамача відзначили орденом «За мужність» III ступеня.



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"Головного сержанта Карамача Василя Анатолійовича за особисту мужність і самовідданість, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України відзначено Орденом «За мужність» lll ступеня", - йдеться в повідомленні.



Нагороду захиснику України вручив ТВО начальника Четвертого відділу Ковельського РТЦК та СП майор Олександр Левицький.



Василь Карамач став на захист України з 2019 року, підписавши контракт на військову службу в Збройних силах України.



"Ця висока нагорода - прояв нашої вдячності усього народу захиснику, чия мужність та мудрість, проявлені на полі бою, зберігають свободу України та життя мільйонів наших громадян", - зазначили військові.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Військовослужбовця із Шацької громадивідзначили орденом «За мужність» III ступеня.Про це повідомили у Четвертому відділі Ковельського РТЦК та СП."Головного сержанта Карамача Василя Анатолійовича за особисту мужність і самовідданість, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України відзначено Орденом «За мужність» lll ступеня", - йдеться в повідомленні.Нагороду захиснику України вручив ТВО начальника Четвертого відділу Ковельського РТЦК та СП майорВасиль Карамач став на захист України з 2019 року, підписавши контракт на військову службу в Збройних силах України."Ця висока нагорода - прояв нашої вдячності усього народу захиснику, чия мужність та мудрість, проявлені на полі бою, зберігають свободу України та життя мільйонів наших громадян", - зазначили військові.

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