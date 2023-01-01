Воїна з Волині Василя Карамача нагородили орденом «За мужність»

Воїна з Волині Василя Карамача нагородили орденом «За мужність»
Військовослужбовця із Шацької громади Василя Карамача відзначили орденом «За мужність» III ступеня.

Про це повідомили у Четвертому відділі Ковельського РТЦК та СП.

"Головного сержанта Карамача Василя Анатолійовича за особисту мужність і самовідданість, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України відзначено Орденом «За мужність» lll ступеня", - йдеться в повідомленні.

Нагороду захиснику України вручив ТВО начальника Четвертого відділу Ковельського РТЦК та СП майор Олександр Левицький.

Василь Карамач став на захист України з 2019 року, підписавши контракт на військову службу в Збройних силах України.
Воїна з Волині Василя Карамача нагородили орденом «За мужність»

"Ця висока нагорода - прояв нашої вдячності усього народу захиснику, чия мужність та мудрість, проявлені на полі бою, зберігають свободу України та життя мільйонів наших громадян", - зазначили військові.
Воїна з Волині Василя Карамача нагородили орденом «За мужність»

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Теги: Волинянин, нагорода, орден
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