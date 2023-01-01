Воїна з Волині Василя Карамача нагородили орденом «За мужність»
Сьогодні, 15:46
Військовослужбовця із Шацької громади Василя Карамача відзначили орденом «За мужність» III ступеня.
Про це повідомили у Четвертому відділі Ковельського РТЦК та СП.
"Головного сержанта Карамача Василя Анатолійовича за особисту мужність і самовідданість, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України відзначено Орденом «За мужність» lll ступеня", - йдеться в повідомленні.
Нагороду захиснику України вручив ТВО начальника Четвертого відділу Ковельського РТЦК та СП майор Олександр Левицький.
Василь Карамач став на захист України з 2019 року, підписавши контракт на військову службу в Збройних силах України.
"Ця висока нагорода - прояв нашої вдячності усього народу захиснику, чия мужність та мудрість, проявлені на полі бою, зберігають свободу України та життя мільйонів наших громадян", - зазначили військові.
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Про це повідомили у Четвертому відділі Ковельського РТЦК та СП.
"Головного сержанта Карамача Василя Анатолійовича за особисту мужність і самовідданість, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України відзначено Орденом «За мужність» lll ступеня", - йдеться в повідомленні.
Нагороду захиснику України вручив ТВО начальника Четвертого відділу Ковельського РТЦК та СП майор Олександр Левицький.
Василь Карамач став на захист України з 2019 року, підписавши контракт на військову службу в Збройних силах України.
"Ця висока нагорода - прояв нашої вдячності усього народу захиснику, чия мужність та мудрість, проявлені на полі бою, зберігають свободу України та життя мільйонів наших громадян", - зазначили військові.
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